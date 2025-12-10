Pravda Správy Svet Kórea vzniesla diplomatický protest voči Rusku a Číne pre lietadlový incident

Kórea vzniesla diplomatický protest voči Rusku a Číne pre lietadlový incident

Južná Kórea v stredu oznámila, že jej ministerstvo zahraničných vecí tlmočilo diplomatický protest čínskym a ruským zástupcom deň po tom, čo lietadlá oboch krajín vstúpili do juhokórejskej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany (KADIZ). Informovala o tom agentúra AFP.

10.12.2025 08:17
debata
Čínska veľká vojenská prehliadka. Ukázala jadrové zbrane aj rakety
Video
Archívne video.

Soul odovzdal protest obranným atašé oboch krajín. „Naša armáda bude aj naďalej aktívne reagovať na aktivity lietadiel susedných krajín v zóne KADIZ v súlade s medzinárodným právom,“ uviedol riaditeľ Medzinárodného politického úradu ministerstva obrany Južnej Kórey.

Južná Kórea zároveň v utorok oznámila, že nasadila stíhačky „na taktické opatrenia a prípravu na prípadné krízové situácie“ v reakcii na vniknutie čínskych a ruských lietadiel do zóny KADIZ.

Lietadlá vstúpili do zóny KADIZ okolo 10.00 h miestneho času (2.00 h SEČ). Armáda Južnej Kórey v reakcii na to vyslala svoje stíhačky.

Od roku 2019 pravidelne vstupujú čínske a ruské vojenské lietadlá do kórejskej KADIZ bez predchádzajúceho oznámenia, pričom ako dôvod uvádzajú spoločné cvičenia.

Minulý november Soul vyslal stíhačky, keď päť čínskych a šesť ruských vojenských lietadiel preletelo jeho vzdušnú zónu. Podobné incidenty sa udiali aj v júni a decembri 2023 a v máji a novembri 2022.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Čína #Rusko #Južná Kórea
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"