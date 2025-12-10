Trump: USA majú silné hranice, no Severná Kórea má silnejšie

Trump sa k téme vyjadril počas prejavu o americkej ekonomike v Pensylvánii. Zdôraznil pokrok svojej administratívy v oblasti bezpečnosti hraníc, čo podľa neho viedol k tomu, že do Spojených štátov už sedem mesiacov neprenikol žiadny nelegálny prisťahovalec.Čítajte viac Trumpov doteraz najtvrdší útok: Európa? Skupina národov v rozklade, vedú ju slabosi
„Myslím si, že Severná Kórea má silnejšie hranice… Severná Kórea má sedem drôtených plotov a každý z nich je pod napätím milión voltov,“ tvrdil. „Takže ak prekonáte jeden, pri tom ďalšom ste mŕtvi. Ak prekonáte jeden, budete vo veľmi zlom stave. Ak prekonáte dva, vytvoríte rekord,“ povedal šéf Bieleho domu. Spojené štáty napriek tomu opísal ako krajinu s „jednými z najsilnejších hraníc na svete“.
„Myslím si, že Severnej Kórei necháme to, že má najbezpečnejšie hranice… ale naše sú tiež dosť bezpečné,“ povedal líder USA a vyjadril uznanie ministrovi obrany Peteovi Hegsethovi za úsilie armády pomáhať pri ich zaisťovaní.
Trumpova vláda od nástupu do úradu sprísňuje opatrenia v oblasti bezpečnosti hraníc a imigračnej politiky s odôvodnením, že chráni americké pracovné miesta a udržuje národnú bezpečnosť, píše Jonhap.
KĽDR odpálila desať projektilov z raketometu do Žltého mora, tvrdí Soul
Severná Kórea tento týždeň vystrelila desať projektilov z raketometu do Žltého mora na západe Kórejského polostrova. S odvolaním sa na predstaviteľov juhokórejského generálneho štábu to dnes napísala agentúra AFP. Salvy sú podľa juhokórejských vojenských predstaviteľov súčasťou obvyklých zimných cvičení, ktoré KĽDR vykonáva. Pchjongjang sa k nim doteraz nevyjadril.
Severná Kórea vystrelila projektily týždeň po tom, ako juhokórejský prezident I Če-mjong vyhlásil, že sa domnieva, že by sa mal severnému susedovi ospravedlniť za údajný rozkaz jeho predchodcu Jun Sok-jola vyslať cez hranice bezpilotné lietadlá a propagandistické letáky. Jun sa tým snažil vyvolať reakciu KĽDR, aby mohol obhájiť vyhlásenie stanného práva z 3. decembra, ktoré ho napokon stálo funkciu a poslalo do samoväzby. Pchjongjang na Iho slová nereagoval.
Posledný odpal sa uskutočnil 7. novembra, keď komunistický režim do Japonského mora na východe krajiny odpálil najmenej jednu balistickú strelu. Pchjongjang tiež odpálil rakety 3. novembra, hodinu pred návštevou amerického ministra obrany Petea Hegsetha na medzikórejskej hranici, a 1. novembra, asi desať minút pred summitom medzi I Če-mjongom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.