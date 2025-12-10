Pravda Správy Svet Tisíce ruských detí sa sťažujú Putinovi pre zákaz populárnej hernej platformy. Chcú opustiť krajinu

Tisíce ruských detí sa sťažujú Putinovi pre zákaz populárnej hernej platformy. Chcú opustiť krajinu

Hovorca prezidenta Vladimira Putina v utorok uviedol, že ruské deti zaplavili Kremeľ sťažnosťami na úradný zákaz hernej platformy Roblox. TASR o tom píše podľa portálu The Moscow Times.

10.12.2025 08:30
debata (2)
Gerasimov oznámil Putinovi dobytie Kupjanska
Video

Ruský mediálny regulátor Roskomnadzor 3. decembra potvrdil, že zablokoval prístup k americkej aplikácii Roblox s tvrdením, že distribuuje extrémistické materiály a propaguje „LGBT propagandu“. Putinov tlačový tajomník Dmitrij Peskov uviedol, že Kremeľ odvtedy dostal „veľa“ listov od detí na túto tému. Súvisí to s tradičnou koncoročnou prezidentskou tlačovou konferenciou a televíznou reláciou 19. decembra. „Nepíšu o odchode [z Ruska], ale píšu o tejto hre,“ povedal Peskov novinárom.

Hlavná zástankyňa prísnej kontroly internetu v súlade s vládnou líniou Jekaterina Mizulinová z Ligy za bezpečný internet uviedla, že dostala zhruba 63 000 listov od detí vo veku od osem do 16 rokov. Polovica z nich podľa nej vyjadrila túžbu opustiť Rusko, pretože v krajine je zakázaný Roblox.

grow Čítajte viac Hra, ktorú vytvoril 16‑ročný chlapec za pár dní, prekonala rekordy a ‘zosmiešnila‘ top hry s megarozpočtom

Roskomnadzor vo svojom vyhlásení uviedol, že deti v Robloxe boli „vystavené sexuálnemu obťažovaniu, lákané k intímnym fotografiám a nútené k páchaniu zvrátených činov a násilia“. Hra je podľa neho plná „nevhodného obsahu, ktorý môže negatívne ovplyvniť duchovný a morálny vývoj detí“.

Roblox Corporation so sídlom v Kalifornii ako vlastník hernej platformy tvrdí, že všetok obsah podlieha ľudskej kontrole s pomocou nástrojov umelej inteligencie s cieľom odstrániť „vykorisťovateľský obsah“.

Podľa spoločnosti používa Roblox denne približne 100 miliónov ľudí na celom svete a deti mladšie ako 13 rokov tvoria približne 40 percent používateľov. V roku 2023 bola najsťahovanejšou mobilnou hrou v Rusku.

Putin peskov Čítajte aj Kremeľ sa rázne ohradil voči tvrdeniam Európy, že Putin chce obnoviť ZSSR a zaútočiť na NATO
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #Roblox
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"