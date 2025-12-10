Kyjev čelí nedostatku vojenskej pomoci, Európa nezvláda nahradiť zníženie americkej podpory

Americký prezident Donald Trump na začiatku roka znížil príspevky USA a Európa ich v období od marca do júna poskytla Ukrajine rekordné prísľuby vo výške takmer 20 miliárd eur, čím viac než vykompenzovala celkový deficit. Počas júla až októbra však Európa dokázala vyčleniť menej než osem miliárd eur, čo spôsobilo, že Ukrajina za toto štvormesačné obdobie získala druhú najnižšiu sumu od začiatku plnohodnotnej invázie Ruska v roku 2022.Čítajte viac Trump tlačí Zelenského do volieb, Brusel sa ho zastáva. Prevzal šéf Bieleho domu vyhlásenia Ruska?
Celková suma za prvých desať mesiacov roka 2025 dosahuje 32,5 miliardy eur, čo znamená, že do konca roka by bolo potrebných ešte 9,1 miliardy eur, aby sa udržal priemer 41,6 miliardy eur ročne dosiahnutý v rokoch 2022 až 2024. Ukrajinskí spojenci by museli do konca roka poslať ešte 5,1 miliardy eur, aby sa vyhli súčasnému rekordnému ročnému minimu 37,6 miliardy eur z roku 2022.
„Na základe dostupných údajov do októbra Európa nedokázala udržať tempo z prvej polovice roka 2025,“ uviedol profesor Christoph Trebesch, vedúci sledovania podpory Ukrajiny v Kielskom inštitúte. Dodal, že ak bude tento pomalší trend pokračovať, rok 2025 sa stane rokom s najnižšou úrovňou nových pridelení pomoci Ukrajine od začiatku plnohodnotnej invázie.
Spojené štáty v rokoch 2022 až 2024 prispievali ročne v priemere 21,4 miliardy eur z celkových 41,6 miliardy eur, čo podčiarkuje rozsah úlohy Európy a ďalších spojencov pri vyplňovaní tejto medzery. Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo v tomto roku výrazne zvýšili svoje alokácie.Čítajte viac „Rusko je slabšie, než sa zdá.“ Generál Petraeus ponúka recept na Putinovu porážku: Dá sa zastaviť dvoma ťahmi
Európski lídri však hľadajú spôsoby, ako financovať pôžičku pre Kyjev, ktorá by podľa súčasných návrhov bola splatená z prípadných ruských reparácií Ukrajine. EÚ v stredu predstavila plán na použitie zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine vo výške 90 miliárd eur v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Belgicko, kde sídli medzinárodná depozitná organizácia Euroclear, ktorá drží väčšinu ruských aktív, však tento plán doteraz odmietlo pre možné právne dôsledky.Čítajte viac Ruské miliardy neležia len v Belgicku. Ďalšia európska krajina skrýva obrovský balík. Napätie v EÚ rastie