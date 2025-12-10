Exprezident Bolsonaro chce z väzenia kvôli operácii. Kongres rieši zníženie jeho trestu

Súčasne s touto Bolsonarovou osobnou iniciatívou, jeho stúpenci v Kongrese presadzujú legislatívnu zmenu, ktorá by mohla viesť k výraznému skráteniu jeho trestu. Dolná komora brazílskeho parlamentu má v utorok večer hlasovať o návrhu zákona, ktorý by výrazne znížil tresty odňatia slobody za viacero trestných činov vrátane pokusu o štátny prevrat.
Ak by bol tento návrh zákona schválený, čo by si vyžadovalo súhlas oboch komôr parlamentu, Bolsonarovi by sa trest znížil z 27 rokov na približne dva roky a štyri mesiace väzenia, uviedol Paulinho da Forca, ktorý vedie rokovania. Odsúdený exprezident si začal trest odpykávať koncom novembra po tom, ako bol právoplatne odsúdený za sprisahanie s cieľom zabrániť nástupu prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu do úradu po voľbách v roku 2022.Čítajte viac Brazílsky Najvyšší súd: Bolsonarov 27-ročný trest je konečný, odvolať sa nemôže
Návrh zákona, hoci je formulovaný všeobecne, je podľa lídra vládnucej Robotníckej strany Lindbergha Fariasa „neprijateľný“, pretože je zjavne zameraný na „vytvorenie špecifického zákona v prospech Bolsonara“. Takáto možnosť už v minulosti vyvolala masové protesty. Poslanec Sostenes Cavalcante priznal, že cieľom je zníženie trestov ako „prvý krok“ k amnestii, keďže sa nepodarilo zabezpečiť potrebné hlasy na jej schválenie.
Schválenie návrhu zákona by okrem Bolsonara znamenalo aj podmienečné prepustenie asi stovky jeho stúpencov uväznených za útok na vládne budovy 8. januára 2023. Návrh sa v Kongrese opätovne objavil krátko po tom, ako Bolsonaro oznámil, že jeho syn, senátor Flavio Bolsonaro, bude kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2026. Flavio Bolsonaro neskôr uviedol, že je ochotný stiahnuť svoju kandidatúru výmenou za amnestiu pre otca.