Exprezident Bolsonaro chce z väzenia kvôli operácii. Kongres rieši zníženie jeho trestu

Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za plánovanie prevratu, požiadal Najvyšší súd o predčasné prepustenie z väzenia. Dôvodom žiadosti má byť zhoršujúci sa zdravotný stav 70-ročného politika, ktorý si podľa predložených lekárskych správ vyžaduje "okamžitú hospitalizáciu" a chirurgický zákrok.

10.12.2025 09:40
Poslanci dolnej komory brazílskeho parlamentu počas schôdze, na ktorej budú hlasovať o návrhu zákona, ktorý by mohol skrátiť 27-ročný trest odňatia slobody bývalého prezidenta Jaira Bolsonara 9. decembra 2025.
Súčasne s touto Bolsonarovou osobnou iniciatívou, jeho stúpenci v Kongrese presadzujú legislatívnu zmenu, ktorá by mohla viesť k výraznému skráteniu jeho trestu. Dolná komora brazílskeho parlamentu má v utorok večer hlasovať o návrhu zákona, ktorý by výrazne znížil tresty odňatia slobody za viacero trestných činov vrátane pokusu o štátny prevrat.

Ak by bol tento návrh zákona schválený, čo by si vyžadovalo súhlas oboch komôr parlamentu, Bolsonarovi by sa trest znížil z 27 rokov na približne dva roky a štyri mesiace väzenia, uviedol Paulinho da Forca, ktorý vedie rokovania. Odsúdený exprezident si začal trest odpykávať koncom novembra po tom, ako bol právoplatne odsúdený za sprisahanie s cieľom zabrániť nástupu prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu do úradu po voľbách v roku 2022.

Návrh zákona, hoci je formulovaný všeobecne, je podľa lídra vládnucej Robotníckej strany Lindbergha Fariasa „neprijateľný“, pretože je zjavne zameraný na „vytvorenie špecifického zákona v prospech Bolsonara“. Takáto možnosť už v minulosti vyvolala masové protesty. Poslanec Sostenes Cavalcante priznal, že cieľom je zníženie trestov ako „prvý krok“ k amnestii, keďže sa nepodarilo zabezpečiť potrebné hlasy na jej schválenie.

Schválenie návrhu zákona by okrem Bolsonara znamenalo aj podmienečné prepustenie asi stovky jeho stúpencov uväznených za útok na vládne budovy 8. januára 2023. Návrh sa v Kongrese opätovne objavil krátko po tom, ako Bolsonaro oznámil, že jeho syn, senátor Flavio Bolsonaro, bude kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2026. Flavio Bolsonaro neskôr uviedol, že je ochotný stiahnuť svoju kandidatúru výmenou za amnestiu pre otca.

