Pri zrútení obytných budov zahynulo v Maroku najmenej 19 ľudí

Pri zrútení dvoch obytných budov v marockom meste Fez zahynulo v noci na dnes najmenej 19 ľudí a ďalších 16 utrpelo zranenia, píše marocká agentúra MAP. V štvorposchodových budovách vo štvrti Mustakbal (Budúcnosť) žilo podľa tamojších úradov osem rodín. Obyvateľov susedných budov evakuovali.

10.12.2025 10:09
Údaje o počte obetí sú predbežné, pretože zložky integrovaného záchranného systému v sutinách stále vykonávajú pátracie a záchranné práce.

Podľa marockého serveru Maroc Hebdo ide o ďalšie z nešťastí spojených s nekvalitne postavenými či zle udržiavanými obytnými budovami.

