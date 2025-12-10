Posledná zmluva o kontrole zbraní medzi USA a Ruskom čoskoro vyprší. Moskva varuje pred „deštruktívnym smerovaním“

„Do vypršania platnosti zmluvy New START zostáva menej ako 100 dní. Čakáme na odpoveď,“ vyhlásil tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Sergej Šojgu.
Návrh Moskvy je podľa neho príležitosťou na zastavenie „deštruktívneho smerovania“, ktoré v súčasnosti panuje v oblasti kontroly jadrových zbraní.
Zmluva New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami. Podpísali ju v roku 2010 v Prahe vtedajší prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev a do platnosti vstúpila vo februári 2011. Obmedzuje počet rozmiestnených jadrových hlavíc na 1 550 na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.
Ruský prezident Vladimir Putin v septembri ponúkol, že Rusko bude dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START ešte rok po uplynutí jej platnosti, ak to isté urobia aj USA.Čítajte viac Putin: Ak USA nepredĺžia platnosť zmluvy New START, nespraví tak ani Rusko