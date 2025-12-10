Syrskyj priznal jesennú stratu Pokrovska. Ukrajinci sa vrátili a oslobodili podľa neho takmer polovicu mesta

Ukrajinskí vojaci stále ovládajú časť obliehaného mesta Pokrovsk na východe Ukrajiny, ale niektoré jednotky dostali rozkaz ustúpiť z nevýhodných pozícií za mestom, uviedol hlavný veliteľ ukrajinských síl Oleksandr Syrskyj podľa agentúry Reuters.
Uvedeným manévrom sa ukrajinské jednotky vyhli hroziacemu obkľúčeniu, informovala stanica Suspilne. Bitka o toto dôležité mesto trvá už viac než rok.
„V určitom štádiu, na jeseň, už v Pokrovsku neboli naše jednotky,“ priznal Syrskyj podľa agentúry UNIAN. Zároveň dodal, že od 15. novembra v dôsledku útočných akcií dokázali Ukrajinci získať pod kontrolu približne 13 km² územia v rámci Pokrovska (z celkovej plochy mesta 29 km²).
„Stále držíme severnú časť mesta, približne až po železničnú trať. Západne od Pokrovska sme navyše vyčistili od nepriateľa územie s rozlohou asi 54 štvorcových kilometrov, ktoré ovládame,“ povedal novinárom Syrskyj podľa Reuters.
Generál podľa Suspilne tiež uviedol, že podľa údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) sú ruské sily pri Pokrovsku schopné postúpiť len o 1,5 kilometra za mesiac, pričom v bojoch strácajú približne tisícku vojakov denne. Na straty však ruské velenie nehľadí.
Ukrajinské velenie opakovane ubezpečilo, že pokračuje v obrane miest na východe krajiny, najmä Pokrovska, Kupjansku a Vovčanska. Stalo sa tak po tom, čo šéf Kremľa Vladimir Putin na začiatku mesiaca ocenil ruských veliteľov, ktorí mu podali hlásenie o úplnom dobytí Pokrovska. Putina informoval náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.
Pokrovsk sa ruská armáda snaží dobyť už viac než rok. Mesto bolo predtým dôležitým centrom zásobovania ukrajinských vojsk čeliacich ruskej invázii na Donbase. Dobytie Pokrovska a tiež Kosťantynivky, ležiacej niekoľko desiatok kilometrov severovýchodne, by ruskej armáde poskytlo základňu pre postup k dvom najväčším mestám, ktoré Ukrajina v Doneckej oblasti ešte ovláda: Slovjansku a Kramatorsku.