Pozostatky posledného thajského rukojemníka repatriovali z Gazy do Bangkoku

Štyridsaťtriročného Sudthisaka zavraždili militanti z Hamasu počas útoku 7. októbra 2023. Jeho telo následne držali v palestínskej enkláve až do minulého utorka, kedy ho odovzdali pracovníkom Červeného kríža. Izraelské úrady pozostatky identifikovali o deň neskôr.
Otec rukojemníka pre thajský denník Manager Daily uviedol, že rodina čakala na návrat jeho tela, aby mohla usporiadať budhistický pohreb v jeho rodnom meste. Úprimnú sústrasť Sudthisakovým blízkym vyjadrila aj izraelská veľvyslankyňa v Thajsku Alona Fisherová-Kammová.
Podľa thajského ministerstva práce v Izraeli pracuje takmer 30-tisíc Thajčanov väčšinou v poľnohospodárstve. Počas konfliktu v Pásme Gazy zahynulo podľa rezortu 47 občanov tejto juhoázijskej krajiny.
Na začiatku októbrového prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sprostredkovali Spojené štáty, zadržiavali militanti v Gaze 20 živých rukojemníkov a telá 28 mŕtvych rukojemníkov. Hamas odvtedy prepustil všetkých živých rukojemníkov a vrátil ostatky 27 rukojemníkov. V palestínskej enkláve zostáva len telo Izraelčana Rana Gviliho.Čítajte viac Izraelská armáda si od Hamasu prevzala nešpecifikované „nálezy“