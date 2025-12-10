Pravda Správy Svet Pozostatky posledného thajského rukojemníka repatriovali z Gazy do Bangkoku

Telo posledného thajského rukojemníka, ktorého v Pásme Gazy zadržiavalo palestínske militantné hnutie Hamas viac ako dva roky, bolo v stredu repatriované do Thajska, potvrdil tamojší rezort diplomacie. Pozostatky Sudthisaka Rinthalaka previezli do Bangkoku z izraelského Tel Avivu.

10.12.2025 12:39
Pozostatky Sudthisaka Rinthala prevážajú z medzinárodného letiska v thajskom Samut Prakarn 10. decembra 2025
Štyridsaťtriročného Sudthisaka zavraždili militanti z Hamasu počas útoku 7. októbra 2023. Jeho telo následne držali v palestínskej enkláve až do minulého utorka, kedy ho odovzdali pracovníkom Červeného kríža. Izraelské úrady pozostatky identifikovali o deň neskôr.

Po dvoch rokoch v rukách teroristov konečne doma. Hamas prepustil izraelských rukojemníkov
Otec rukojemníka pre thajský denník Manager Daily uviedol, že rodina čakala na návrat jeho tela, aby mohla usporiadať budhistický pohreb v jeho rodnom meste. Úprimnú sústrasť Sudthisakovým blízkym vyjadrila aj izraelská veľvyslankyňa v Thajsku Alona Fisherová-Kammová.

Podľa thajského ministerstva práce v Izraeli pracuje takmer 30-tisíc Thajčanov väčšinou v poľnohospodárstve. Počas konfliktu v Pásme Gazy zahynulo podľa rezortu 47 občanov tejto juhoázijskej krajiny.

Hamas zverejnil video, ktoré šokovalo Západ. Som v zúfalom stave, nemám ani vodu, hovorí jeden z vychudnutých izraelských rukojemníkov
Na začiatku októbrového prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sprostredkovali Spojené štáty, zadržiavali militanti v Gaze 20 živých rukojemníkov a telá 28 mŕtvych rukojemníkov. Hamas odvtedy prepustil všetkých živých rukojemníkov a vrátil ostatky 27 rukojemníkov. V palestínskej enkláve zostáva len telo Izraelčana Rana Gviliho.

Israel Palestinians Gaza hostages Čítajte viac Izraelská armáda si od Hamasu prevzala nešpecifikované „nálezy“
