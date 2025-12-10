Šok na floridskej diaľnici. Lietadlo muselo núdzovo pristáť priamo na rušnej vozovke, zdemolovalo auto

Nehoda sa stala v pondelok, keď sa lietadlo s pevnými krídlami Beechcraft 55 pokúšalo o núdzové pristátie na diaľnici Interstate 95 v oblasti Merritt Island po tom, čo nahlásilo poruchu motora, oznámil Federálny úrad pre letectvo (FAA) stanicu Fox News.
Na videu je vidieť, ako lietadlo narazilo do strechy Toyoty Camry a potom z nej skĺzlo na diaľnicu. Na palube lietadla boli dvaja 27-roční muži, zatiaľ čo auto riadila 57-ročná žena.