Pravda Správy Svet Šok na floridskej diaľnici. Lietadlo muselo núdzovo pristáť priamo na rušnej vozovke, zdemolovalo auto

Šok na floridskej diaľnici. Lietadlo muselo núdzovo pristáť priamo na rušnej vozovke, zdemolovalo auto

Malé lietadlo na Floride pri núdzovom pristátí na diaľnici narazilo do strechy osobného auta. Dvojčlenná posádka lietadla, ktorá pred nehodou hlásila problémy s motorom, vyviazla bez zranení, zatiaľ čo vodička vozidla bola prevezená do nemocnice s ľahkými zraneniami. Píše o tom web stanica Fox News, ktorá zverejnila zábery incidentu.

10.12.2025 12:55
debata

Nehoda sa stala v pondelok, keď sa lietadlo s pevnými krídlami Beechcraft 55 pokúšalo o núdzové pristátie na diaľnici Interstate 95 v oblasti Merritt Island po tom, čo nahlásilo poruchu motora, oznámil Federálny úrad pre letectvo (FAA) stanicu Fox News.

Lietadlo núdzovo pristálo na rušnej floridskej diaľnici
Video
Zdroj: X

Na videu je vidieť, ako lietadlo narazilo do strechy Toyoty Camry a potom z nej skĺzlo na diaľnicu. Na palube lietadla boli dvaja 27-roční muži, zatiaľ čo auto riadila 57-ročná žena.

Cessna / Courier Freighter / Plane / Čítajte viac V Rusku núdzovo pristálo Lietadlo s parašutistami, 10 je zranených
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #lietadlo #Florida #núdzové pristátie
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"