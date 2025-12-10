Pravda Správy Svet Použiť ruské zmrazené aktíva pre financovanie Ukrajiny je to najlepšie. Iné možnosti sú pre Európu horšie, hovorí odborník Martin Vokálek

Európska únia hľadá spôsob, ako dlhodobo financovať Ukrajinu bez ďalšieho zadlžovania členských štátov. Najhorúcejším riešením je využitie zmrazených ruských aktív, ktoré sú uložené najmä v Belgicku. Podľa výkonného riaditeľa Inštitútu pre európsku politiku Europeum Martina Vokálka je využitie zmrazených ruských aktív najférovším a najudržateľnejším riešením – a zároveň výrazne lepším než všetky ostatné alternatívy, hovorí v relácii PRAVDA VO SVETE.

10.12.2025 13:45
V rozhovore sa dozviete:

  • čo sú ruské zmrazené aktíva a ktoré členské krajiny tieto aktíva zmrazili
  • ako sa z Belgicka stala krajina, ktorá drží kľúč k stovkám miliárd ruských peňazí a čoho sa najviac obáva
  • ktoré krajiny využitie ruských peňazí podporujú a kto je proti
  • aký je rozdiel medzi využitím aktív a ich konfiškáciou – a prečo nejde o „krádež“, ako tvrdí Kremeľ.
  • čo by znamenala strata dôvery tretích krajín v eurozónu a či hrozia iné reputačné či ekonomické riziká
  • aké alternatívne scenáre má EÚ na stole, ak sa nepodarí dohodnúť na zmrazených aktívach
  • prečo je použitie ruských zmrazených aktív pre Ukrajinu aj Európu najlepšie riešenie – a prečo sú všetky ostatné alternatívy horšie, drahšie či riskantnejšie.
  • ako do rozhodovania vstupujú USA a Spojené kráľovstvo – prečo by aj Trump mohol tento model akceptovať
  • či korupčné kauzy na Ukrajine ohrozujú európsku podporu
  • dokedy ma Ukrajina finančné rezervy a koľko času má Európa na rozhodnutie

Ako sa dá vnímať tento krok Európskej komisie? Znamená to, že únia už nemá peniaze na financovanie Ukrajiny?

Martin Vokálek: „Nie je to vôbec tak. Ide skôr o to, že tie potreby Ukrajiny sú naozaj vysoké. Ukrajina sa už viac ako tri roky bráni plnohodnotnej ruskej invázii a zároveň musí zaistiť základný chod štátu. Teda tá podpora je naozaj nevyhnutná. A práve využitia ruských zmrazených aktív je tou najlepšou a najúčinnejšou z ciest, ktorá by mohla Ukrajine pomôcť nielen financovať nutné priame výdaje, ktoré sú okamžité, ale jedná sa o strednodobé a dlhodobé riešenie, keď by skutočne mohla byť Ukrajine poskytnutá naozaj veľká finančná čiastka, aby bol zabezpečený chod Ukrajiny, ktorá sa musí zároveň brániť ruskej agresii. Je to práve jedna z tých možností, keď nebudú musieť členské štáty EU navyšovať svoje zadlženie a nebudú musieť pomáhať Ukrajine z vlastných finančných prostriedkov a využijú na to práve finančné prostriedky agresora, ktoré napadlo Ukrajinu a ktoré naozaj vedie inváznu vojnu proti Ukrajine“.

Kde je hranica medzi využitím ruských aktív a ich konfiškáciou?

Martin Vokálek: „Konfiškácia by znamenala, že sa tie peniaze alebo aktíva, ktoré sú Ruska a ruskej centrálnej banky a Ruskej federácie tak, že sa skonfiškujú, zabavia a už sa nikdy nevrátia. Hranica je taká, že hovoríme o využití aktív. Rozdiel je hlavne vo vlastníckom práve, pretože to aktívum ako také zostáva majetkom Ruska a iba sa z neho vezme pôžička… Rusko bude mať nárok na vrátenie svojich aktív až vtedy, keď prestane svoju agresívnu vojnu a až vtedy, keď začne Ukrajine platiť reparácie za všetky škody, ktoré spôsobilo. Takže až vtedy sa tie aktíva budú môcť vrátiť.“

