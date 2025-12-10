Použiť ruské zmrazené aktíva pre financovanie Ukrajiny je to najlepšie. Iné možnosti sú pre Európu horšie, hovorí odborník Martin Vokálek

V rozhovore sa dozviete:
- čo sú ruské zmrazené aktíva a ktoré členské krajiny tieto aktíva zmrazili
- ako sa z Belgicka stala krajina, ktorá drží kľúč k stovkám miliárd ruských peňazí a čoho sa najviac obáva
- ktoré krajiny využitie ruských peňazí podporujú a kto je proti
- aký je rozdiel medzi využitím aktív a ich konfiškáciou – a prečo nejde o „krádež“, ako tvrdí Kremeľ.
- čo by znamenala strata dôvery tretích krajín v eurozónu a či hrozia iné reputačné či ekonomické riziká
- aké alternatívne scenáre má EÚ na stole, ak sa nepodarí dohodnúť na zmrazených aktívach
- prečo je použitie ruských zmrazených aktív pre Ukrajinu aj Európu najlepšie riešenie – a prečo sú všetky ostatné alternatívy horšie, drahšie či riskantnejšie.
- ako do rozhodovania vstupujú USA a Spojené kráľovstvo – prečo by aj Trump mohol tento model akceptovať
- či korupčné kauzy na Ukrajine ohrozujú európsku podporu
- dokedy ma Ukrajina finančné rezervy a koľko času má Európa na rozhodnutie
Ako sa dá vnímať tento krok Európskej komisie? Znamená to, že únia už nemá peniaze na financovanie Ukrajiny?
Martin Vokálek: „Nie je to vôbec tak. Ide skôr o to, že tie potreby Ukrajiny sú naozaj vysoké. Ukrajina sa už viac ako tri roky bráni plnohodnotnej ruskej invázii a zároveň musí zaistiť základný chod štátu. Teda tá podpora je naozaj nevyhnutná. A práve využitia ruských zmrazených aktív je tou najlepšou a najúčinnejšou z ciest, ktorá by mohla Ukrajine pomôcť nielen financovať nutné priame výdaje, ktoré sú okamžité, ale jedná sa o strednodobé a dlhodobé riešenie, keď by skutočne mohla byť Ukrajine poskytnutá naozaj veľká finančná čiastka, aby bol zabezpečený chod Ukrajiny, ktorá sa musí zároveň brániť ruskej agresii. Je to práve jedna z tých možností, keď nebudú musieť členské štáty EU navyšovať svoje zadlženie a nebudú musieť pomáhať Ukrajine z vlastných finančných prostriedkov a využijú na to práve finančné prostriedky agresora, ktoré napadlo Ukrajinu a ktoré naozaj vedie inváznu vojnu proti Ukrajine“.
Kde je hranica medzi využitím ruských aktív a ich konfiškáciou?
Martin Vokálek: „Konfiškácia by znamenala, že sa tie peniaze alebo aktíva, ktoré sú Ruska a ruskej centrálnej banky a Ruskej federácie tak, že sa skonfiškujú, zabavia a už sa nikdy nevrátia. Hranica je taká, že hovoríme o využití aktív. Rozdiel je hlavne vo vlastníckom práve, pretože to aktívum ako také zostáva majetkom Ruska a iba sa z neho vezme pôžička… Rusko bude mať nárok na vrátenie svojich aktív až vtedy, keď prestane svoju agresívnu vojnu a až vtedy, keď začne Ukrajine platiť reparácie za všetky škody, ktoré spôsobilo. Takže až vtedy sa tie aktíva budú môcť vrátiť.“