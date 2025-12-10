Zákaz sociálnych sietí v praxi. Austrálske deti sa snažia oklamať systém i kreslenými fúzmi, rodičia zúria

Hneď prvý deň po zavedení sa rodičia sťažujú na nové opatrenia, kvôli ktorým sa vraj ich deti ocitli v zúfalej situácii, uviedla agentúra AP. Niektoré deti sa napríklad snažili online platformy oklamať tým, že si nakreslili fúzy, aby systém rozpoznávania veku neodhalil ich skutočný vek.
Desať najväčších platforiem prevádzkujúcich sociálne siete musí podľa nového zákona zablokovať deťom mladším ako 16 rokov prístup. Pokiaľ to neurobia, hrozí im pokuta vo výške 49,5 milióna austrálskych dolárov.
Z desiatky firiem všetky okrem Elonom Muskom vlastnenej platformy X uviedli, že sa budú novými pravidlami riadiť – a to buď pomocou odhadu veku podľa online aktivity užívateľa, alebo určením veku na základe poskytnutej fotografie.
Môžu tiež overovať totožnosť prostredníctvom nahraných dokladov alebo prepojených údajov z bankového účtu. Podľa AP sa dá očakávať, že niektorí rodičia či starší súrodenci môžu mladším deťom pomôcť zákon obísť.
Štrnásťročná Jacinta sa podľa BBC cíti urazená tým, že jej vláda nedôveruje v zodpovednom používaní internetu. Avšak jej rodičia vraj nový zákon silne podporujú. Malé deti budú však aj naďalej môcť používať iné weby, ako je YouTube Kids, Google Classroom a aplikácie na zasielanie správ, ako je WhatsApp.
Emma Masonová, ktorej dcéra Tilly spáchala samovraždu v 15 rokoch po tom, čo bola obeťou online šikanovania, nový zákon podporuje. Krok vníma skôr ako ochranu ako kontrolu.
„Táto reforma zmení životy. Austrálskym deťom umožní prežiť detstvo. Austrálskym rodičom prinesie väčší pokoj. Ale aj medzinárodná komunita, ktorá sa pozerá na Austráliu a hovorí: keď to Austrália dokáže, prečo by sme to nedokázali my," povedal podľa Reuters austrálsky premiér Anthony Albanese. O podobných krokoch uvažujú vlády od Dánska po Malajziu či niektoré americké štáty, pripomínajú médiá.
Štúdia austrálskej spoločnosti pre online bezpečnosť eSafety na začiatku tohto roka zistila, že sociálne médiá používa 96 percent austrálskych detí vo veku desať až 15 rokov. Sedem z desiatich z nich bolo vystavených škodlivému obsahu, napríklad mizogynným či násilným materiálom, rovnako ako obsahu propagujúcemu poruchy príjmu potravy alebo samovraždy.
Dvanásťročná Paloma zo Sydney je podľa BBC z nového zákona smutná. „Som naštvaná, pretože som súčasťou niekoľkých skupín na Snapchate a TikToku. V aplikáciách som si vytvorila dobré priateľstvá s ľuďmi v USA a na Novom Zélande, ktorí majú rovnaké záujmy, napríklad hranie hier. Vďaka tomu si pripadám prepojenejšie so svetom,“ povedala Paloma. Naopak štrnásťročná Emily z austrálskej metropoly novinku chváli, podľa nej sú sociálne siete nebezpečné a návykové.
Pätnásťročný Ezra Sholl z Melbourne, ktorý je ochrnutý, hovorí, že mu médiá pomohli zblížiť sa s ľuďmi s podobnými záujmami. „Zákaz sociálnych médií mi zmenší svet,“ upozornil podľa BBC.
Vstup zákona do platnosti uzatvára rok plný špekulácií o tom, či môže nejaký štát skutočne zabrániť deťom používať sociálne siete, ktoré sú dnes neoddeliteľnou súčasťou každodenného života.
Hoci sa zákaz zatiaľ týka desiatich platforiem, v budúcnosti sa podľa austrálskej vlády môže rozšíriť na iné a nové siete, ktoré si mladiství zvolia ako alternatívu.