Zmrazené ruské miliardy na stole. Nový plán na ich využitie je najbližšie k medzinárodnému právu, vyhlásila Lagardeová

Brusel zvažuje, ako použiť ruské peniaze zadržané v EÚ a pritom sa nedostať do konfliktu s medzinárodným právom. ECB podľa zdrojov minulý týždeň odmietla žiadosť Európskej komisie (EK), aby sa zaručila za pôžičku Ukrajine.
Medzinárodné právo úplnú konfiškáciu ruských aktív zakazuje. Väčšina lídrov únie chce použiť približne 210 miliárd eur ruských štátnych aktív zmrazených v Európe, čo však zrejme bude vyžadovať určité záruky pre Belgicko. Väčšina týchto finančných prostriedkov je totiž uložená v európskom depozitári cenných papierov Euroclear v Belgicku a Belgicko sa obáva, že ak umožní zabavenie ruských aktív, mohlo by sa v budúcnosti dostať do problémov, ak by si Rusko začalo nárokovať škody.Čítajte viac Belgický premiér má strach z Putinovej pomsty. Odmieta dať Ukrajine miliardy zo zmrazených ruských aktív
„Plán, ktorý bol predstavený a o ktorom sa bude diskutovať na najbližšom zasadnutí Európskej rady, je podľa mňa zatiaľ najbližšie niečomu, čo je v súlade s princípmi medzinárodného práva,“ uviedla Lagardeová na konferencii organizovanej britským ekonomickým denníkom Financial Times (FT). „Je našou povinnosťou ako Európanov naďalej podporovať, brániť a konať v prospech Ukrajiny,“ dodala šéfka ECB. Lagardeová, ktorá v tomto procese nemá žiadnu priamu rolu, už dlho vyjadruje znepokojenie nad návrhom využívať ruské aktíva. ECB si podľa nej želá, aby akýkoľvek výsledok rešpektoval medzinárodné právo, inak by mohla byť ohrozená globálna reputácia eura.
„Je to skutočne úplne výnimočný prípad a Rusko tým neprichádza o vlastnícke práva k tým aktívam,“ povedala Lagardeová k súčasnému návrhu. Brusel však podľa nej musí vysvetliť, čo presne sa deje, a jasne uviesť, že EÚ sa neangažuje v konfiškácii štátnych aktív len preto, že to vyhovuje jej záujmom. O financovaní Ukrajiny bude rokovať summit EÚ, ktorý sa začne 18. decembra. Summit bude mať na výber z dvoch možností riešenia, ktoré navrhla Európska komisia. Prvou je pôžička od Európskej únie, druhou reparačná pôžička zabezpečená zmrazenými ruskými aktívami v EÚ.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.
Ukrajina sa bráni ruskej vojenskej invázii od februára 2022. Je pritom závislá od peňazí z iných krajín, sama už nemá dostatok financií, aby mohla vo vojne s Ruskom pokračovať. Lídri únie chcú presadiť financovanie Ukrajiny na nasledujúce dva roky. Medzinárodný menový fond (MMF) odhaduje, že Ukrajina potrebuje približne 135 miliárd eur, uviedla v utorok agentúra AP.Čítajte viac Ruské miliardy neležia len v Belgicku. Ďalšia európska krajina skrýva obrovský balík. Napätie v EÚ rastie