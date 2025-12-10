USA chcú, aby turisti bez vízovej povinnosti poskytli údaje zo sociálnych sietí. Opatrenia by sa dotkli i Slovákov

Občania 42 krajín nemajú v USA vízovú povinnosť, ak sa tam nezdržia dlhšie ako 90 dní. Pred vstupom musia vopred vyplniť iba žiadosť v elektronickom systéme USA pre cestovné povolenia a poskytnúť niektoré osobné údaje.
Po prijatí nových pravidiel by povinnou súčasťou žiadosti boli aj údaje zo sociálnych sietí žiadateľa za uplynulých päť rokov. Povinne budú tiež musieť zadať všetky svoje telefónne čísla za uplynulých päť rokov a emailové adresy za uplynulých desať rokov, osobné údaje rodinných príslušníkov a biometrické údaje.
Od nástupu Trumpa do funkcie prezidenta už úrady zakázali vstup viacerým cestujúcim do USA pre príspevky a správy na sociálnych sieťach. Patrí medzi nich aj francúzsky vedec, ktorému v marci imigračný úradník po prílete prehľadal telefón a našiel v ňom správy, v ktorých sa kriticky vyjadroval na adresu Trumpovej vlády.Čítajte viac Zákaz sociálnych sietí v praxi. Austrálske deti sa snažia oklamať systém i kreslenými fúzmi, rodičia zúria