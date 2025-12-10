„Neustúpime.“ Farmári zablokovali dôležitý prístav Volos, vláda mimoriadne zasadla

Po tom, čo poľnohospodári na Kréte v pondelok na celé hodiny čiastočne vyradili z prevádzky dve hlavné letiská ostrova, farmári s podporou rybárov zablokovali v stredu na niekoľko hodín prístav Volos. Ten je hlavnou vstupnou bránou do Tesálie, regiónu, ktorý je poľnohospodárskym srdcom krajiny.
Grécka štátna televízia ERT uviedla, že len v stredu malo z prístavu odísť viac ako sto kamiónov naložených pšenicou smerujúcou do Tuniska. Región Tesália sa stále spamätáva z rozsiahleho úhynu hospodárskych zvierat a poškodenia infraštruktúry, ktoré v roku 2023 spôsobila búrka Daniel.
„Neustúpime,“ povedal pre agentúru AFP počas protestu 37-ročný pestovateľ pšenice Dimitris Lufopulos. „Otázka je, či dokážeme naďalej vyrábať kvalitné (potraviny), či dokážeme prežiť slušným spôsobom.Toto presahuje rámec Grécka, je to záležitosť celej Európy,“ dodal.
Chovateľ hospodárskych zvierat Nikolas Vasileiu povedal, že vládne peniaze nestačia na to, aby udržal svoje stádo nažive. „Potrebujeme pomoc, aby sme si mohli udržať stáda,“ povedal. „Normálne by sme mali zmeniť povolanie, ak chceme uživiť svoje rodiny,“ dodal.Čítajte viac Nový rozpočet EÚ mení priority, viac peňazí pôjde na obranu. Návrh nahneval najmä farmárov