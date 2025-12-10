Benin odvrátil vojenský puč za pomoci Francúzska, vodca prevratu utiekol do Toga. Paríž mlčí

„Francúzske špeciálne jednotky boli vyslané z Abidžanu (mesto v Pobreží Slonoviny), aby vykonali pomocné operácie po tom, čo beninská armáda dokončila svoju prácu,“ povedal šéf jednotiek zodpovedných za bezpečnosť hlavných predstaviteľov Beninu Tévoédjrè. Dodal, že francúzske jednotky pomáhali minimalizovať civilné škody pri leteckých úderoch beninskej armády na povstalcov zabarikádovaných v obytnej štvrti hlavného mesta.
Francúzske úrady v utorok iba uviedli, že Francúzsko na žiadosť Beninu poskytlo pomoc pri sledovaní situácie a logistickú podporu. K prítomnosti francúzskych špeciálnych síl sa nevyjadrili.
Plukovník Tévoédjrè ďalej pochválil jednotky beninskej armády za okamžitú podporu republikánskej gardy. Poznamenal, že pučisti, ktorí sa spoliehali na prvok prekvapenia, nezískali podporu od ostatných vojenských jednotiek, čo pomohlo k rýchlemu ukončeniu prevratu.Čítajte viac Skupina vojakov chcela prevzať moc v Benine. Armáda ich pokus o puč zmarila a zadržala
Tévoédjrè osobne viedol v nedeľu ráno obranu prezidentského paláca proti zhruba stovke pučistov. Uviedol, že rebeli mali dobré vybavenie, vrátane obrneného vozidla.
Medzi ďalšie krajiny, ktoré podporili Benin v potlačení pučistov, patrí Nigéria. Vláda nigérijského prezidenta Bolu Tinubua vyslala stíhačky aj pozemné jednotky po tom, čo ju beninský prezident Patrice Talon požiadal o naliehavú pomoc. Podľa agentúry Reuters išlo o prvý vojenský zásah Nigérie mimo jej územia za takmer desať rokov.Čítajte viac Nigéria tvrdí, že pomohla Beninu zmariť pokus o vojenský prevrat. Vodca puču Pascal je na úteku
Skupina vojakov v nedeľu v štátnej televízii oznámila, že rozpustila vládu, odvolala prezidenta a prevzala moc. Beninská armáda pokus o puč zmarila a zadržala 14 ľudí. Celkový počet vzbúrencov, ktorí sa zúčastnili na puči, zatiaľ nie je známy.