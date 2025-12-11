Trumpova stratégia? Rusko nie je nepriateľ a EÚ treba zničiť

Nová americká Stratégia národnej bezpečnosti sa takmer vôbec nezaoberá ruskou hrozbou, ale je plná ideologických útokov proti Európe a vláda prezidenta Donalda Trumpa v nej v podstate vyjadrila podporu nacionalistickým stranám proti Európskej únii. Bývalý veľvyslanec USA pri NATO Ivo Daalder napríklad označil dokument za neseriózny, ale nebezpečný. Ako ho hodnotíte vy?
O Trumpovej vláde sa ťažko hovorí, pretože môže byť chaotická a nepredvídateľná. V Stratégii národnej bezpečnosti sú však podľa mňa veľmi nebezpečné, aj keď pomerne koherentné myšlienky. Musím však v prvom rade povedať, že to nie je stratégia. Keď hovorím o tom, že je koherentná, odráža sa v nej svetonázor niektorých predstaviteľov Trumpovej vlády. Ale nie je to stratégia v zmysle toho, ako takéto dokumenty vyzerali po druhej svetovej vojne z hľadiska geopolitického postavenia USA, toho, ako Amerika vníma spojencov a protivníkov a ako hodnotí politické, ekonomické a vojenské aspekty týchto vzťahov. Keď ste spomenuli Rusko, tak stratégia sa mu naozaj venuje len veľmi málo. Ale aj tak je to skutočne významné.Čítajte viac Bude Európa čakať, kým Putin pošle do Pobaltia 700-tisíc vojakov? Víťazstvo Ruska bude stáť viac ako úspech Ukrajiny
Prečo si to myslíte?
Rusko z dokumentu nevychádza ako protivník USA. Washington s Moskvou nezaobchádza ako s nepriateľom napriek veľkej invázii na Ukrajinu a ruskej hybridnej vojne, ktorá trvá už viac ako desať rokov. Trumpovi ľudia si myslia, že s Kremľom môžu spolupracovať. Naopak, Európsku úniu a niektoré jej členské štáty považujú za hrozbu. Po roku 1945 boli americké stratégie založené na spolupráci s Európou a bol to základ pre medzinárodný poriadok. Samozrejme, tento prístup mal aj očividné nedostatky a určite ho môžeme kritizovať. Ale teraz sa v novej stratégii spomína NATO len stručne a píše sa v nej, že Severoatlantická aliancia sa už vlastne nemá rozširovať a celkovo je odsunutá na druhú koľaj. O Európe zase dokument hovorí rasistickým a xenofóbnym jazykom. Toto nie je len o spojenectve s krajnou pravicou. Ukazuje sa, že časť Trumpových ľudí môžeme za krajne pravicových označiť tiež.Čítajte viac Exanalytička CIA: Mierový plán USA? Je absurdné, že ho písali Rusi. Trumpova priorita je niečo dať Putinovi
Z akých dôvodov to takto vnímate?
Dokument spomína, že Európa môže byť civilizačne vymazaná. Je to veľmi provokatívny pojem. Vymazanie európskej civilizácie je vraj založené na tom, že migranti nahradia biele obyvateľstvo. Je to v skutočnosti konšpiračná teória o veľkej výmene. V Európe ju propagujú krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) či bývalý francúzsky prezidentský kandidát Éric Zemmour. A rovnako aj ľudia, ktorí mali v minulosti blízko k Trumpovi vrátane bývalého moderátora televízie Fox News Tuckera Carlsona. Problém s imigráciou existuje. Je to výsledok katastrofálnych občianskych vojen či úplného rozpadu niektorých spoločenstiev na Blízkom východe, v Afrike a Ázii. Nie je to celkom nová vec a určite môžeme diskutovať o tom, ako to ovplyvnilo Európu. Ale Trumpovi ľudia nehovoria o rozumnom prístupe k imigrácii. Problém vykresľujú tak, že bieli Európania si musia znovu získať svoju civilizáciu. A keď spomínajú bielych Európanov, myslia tým európske nacionalistické strany, ktoré broja proti EÚ. Nie sú to len akési vyhlásenia. Ľudia v druhej Trumpovej vláde podporujú to, s čím prišiel už počas tej prvej Steve Bannon, ktorý bol aj poradcom prezidenta.
Bannon chcel vytvoriť akúsi krajne pravicovú internacionálu, však? Z Bieleho domu musel odísť, ale Trumpa v mnohých veciach stále podporuje.
Bannon chodil za európskymi krajne pravicovými stranami a aktivistami a hovoril im, že ich chce povzbudiť a ponúkal im spoluprácu. Bolo to tak vo Francúzsku, v Nemecku či v Británii. Pokúsil sa o to aj v Taliansku, ale zaujímavé je, že súčasná premiérka Giorgia Meloniová to vnímala ako útok na suverenitu krajiny. No teraz Bannon a ľudia pod vedením viceprezidenta JD Vancea zdvojnásobili toto úsilie.
Vieme, ako sa Vance vo februári provokatívne až urážlivo vyjadroval na adresu Európy na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. A potom sa stretol s predstaviteľmi AfD. So šéfkou tejto strany Alice Weidelovou neskôr urobil v podstate PR rozhovor Elon Musk, ktorý bol v tom čase súčasťou Trumpovej vlády. Objavila sa tiež snaha propagovať Národné združenie Marine Le Penovej a Trumpovi ľudia sa v zásade neustále snažia dostať stranu Reform UK Nigela Faraga v Británii k moci. Musk do istej miery priam vyzýval na zvrhnutie existujúcej labouristickej vlády. Podobne sa vyjadrovali aj niektorí americkí predstavitelia vrátane Vancea. Takže nehovoríme len o hypotetickom zničení spojenectva medzi USA a Európou. Z pohľadu niektorých Trumpových najbližších spolupracovníkov už táto aliancia neexistuje. A nedebatujeme len o zničení väzieb so starým kontinentom. Diskutujeme o pokuse rozbiť Európsku úniu.Čítajte viac Rusko si môže diktovať podmienky. Európa ho na ukrajinskom bojisku nezasiahla
Európska komisia uložila spoločnosti X pokutu vo výške 120 miliónov eur za porušenie povinností o transparentnosti podľa zákona o digitálnych službách. Elon Musk, ktorý vlastní X, reagoval vyhlásením, že EÚ by mala byť zrušená. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev Muskovi na sociálnej sieti odpovedal, že presne to by sa malo stať. Trump označil pokutu EÚ za hnusnú a povedal, že Európa musí byť veľmi opatrná. Mala by sa teda EÚ obávať takejto aliancie?
Samozrejme, že EÚ by sa mala zaoberať touto novou alianciou. Hoci ja to nechcem nazývať tak ako vy, ale sme svedkami istej spolupráce medzi aktérmi, ktorých ste spomenuli.
Minimálne na sociálnych sieťach to vyzerá ako priame spojenectvo.
Čo sa týka snahy zničiť EÚ, sa záujmy týchto ľudí určite prekrývajú. Pozrime sa len na tú pokutu pre Muska, pretože väčšina médií sa v skutočnosti nezaoberá dôvodmi, prečo bola uložená. Nie je to otázka cenzúry. Twitter mal overovací systém ľudí, ako sú novinári, politici alebo členovia mimovládnych organizácií. Pod Muskom za to stačilo zaplatiť. Takže to bola falošná schéma, ktorá klamlivo propagovala niektorých ľudí. Musk tiež v podstate zrušil moderovanie obsahu príspevkov. Nechce ho, pretože by to obmedzilo dezinformácie, ktoré sám šíri. Musk odmieta zaplatiť pokutu a spojil to s útokom na EÚ. K tomu sa organizovane pridal Trumpov tábor a kremeľské a krajne pravicové účty. A za tým je aj ďalší kontext.Čítajte viac Expert na tajné služby: Trumpovo ultimátum pre Ukrajinu bol ruský plán
Aký?
V roku 2016 Rusi podporovali Trumpovu prezidentskú kampaň, a jeho ľudia o tom vedeli a hovorili s nimi. Zároveň však táto spolupráca dostala šéfa Bieleho domu pod politický tlak. Teraz to však už neplatí. Dezinformační aktivisti tvrdia, že to všetko bol podvod a Rusko Trumpovi nikdy nepomáhalo. A americký prezident sa pod rúškom snahy dosiahnuť mierovú dohodu na Ukrajine môže uchádzať o spoluprácu s Rusmi. Toto je rozhodujúci moment pre Európu. A tak to zaznelo v pondelok aj na stretnutí európskych lídrov v Londýne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zaujímavé je, ako jednoznačne o tom hovorí nemecký kancelár Friedrich Merz. On bol jedným z najväčších zástancov transatlantickej aliancie. Ale toto už nie je len o obrane Ukrajiny pred americko-ruským ultimátom. Je to o tom, aby sa Európa postavila proti tejto kombinovanej hrozbe ruskej invázie a, nazvime to pravým slovom, podvratnej Trumpovej činnosti. A vlastne ani nie je správne o tom hovoriť ako o podvratnej činnosti, pretože to nie je skrytá, ale verejná snaha.
Čo to znamená pre Európu a Ukrajinu?
Podľa mňa sa dá argumentovať, že EÚ je ako organizácia v silnejšej pozícii, ako bola v minulosti. Áno, je pod finančným a ekonomickým tlakom, ale udalosti ju prinútili prehĺbiť spoluprácu. Platí tiež, že musí riešiť niektorých členov, ktorí minimálne do istej miery pracujú proti projektu EÚ. Takto vnímam najmä Maďarsko Viktora Orbána, ale v minulosti aj Poľsko. A, úprimne povedané, ešte len uvidíme, ako to bude v prípade Slovenska. EÚ však napriek tomu dokázala podporiť Kyjev a pomoc mu stále poskytuje, aj keď je niekedy príliš pomalá a byrokratická. Teraz sme v stave, že ruský líder Vladimir Putin je stále odhodlaný ovládnuť Ukrajinu a oslabiť Európu. A zároveň sa do Bieleho domu vrátil Trump.
No Ukrajina nepadla. Veľa ľudí aj s dobrými úmyslami šíri dramatické správy, ako Rusko vyhráva. No na konci roka 2022 ovládalo 18 percent ukrajinského územia a teraz ho má 19 percent. Okupantom sa na bojisku nepodaril skutočný prelom. Do značnej miery to Ukrajina dokázala vďaka doterajšej európskej podpore. Európa je najväčším finančným podporovateľom Kyjeva a už za vlády Joea Bidena poskytovala Ukrajine aj významnú vojenskú pomoc. V tomto roku už boli Američania v podstate mimo a Európa nie je v optimálnej pozícii. Bolo by dobré, keby bol do pomoci pre Kyjev naďalej zapojený aj Washington. Ale keď to tak nebude, Európa môže naďalej stáť po boku Ukrajiny. Je to veľký ekonomický blok s mnohými zdrojmi a so značným potenciálom priemyselnej výroby. Európa má s výnimkou niekoľkých krajín stále vôľu pokračovať v podpore Ukrajiny a môže s pomocou Kyjeva presviedčať aj spojencov, ktorí jej v USA ešte ostali. Už sa to podarilo, keď Trumpova vláda zmenila rozhodnutie o zastavení poskytovania spravodajských informácií a predaji zbraní Ukrajine.