Pokrovsk ustál ďalší veľký útok, no Myrnohrad sa rúca. Obrancovia hlásia obkľúčenie: Nepriateľ je všade

Zatiaľ čo Moskva od začiatku decembra tvrdí, že ruskí vojaci úplne dobyli Pokrovsk, podľa ukrajinského armádneho velenia jeho jednotky naďalej ovládajú približne 13 štvorcových kilometrov na severe mesta, informuje agentúra UNIAN.
„Ukrajinské jednotky odrazili mechanizovaný útok na Pokrovsk. Okupanti začali aktívne operácie od samého rána a snažili sa využiť nepriaznivé poveternostné podmienky. Rusi na útok použili obrnenú, automobilovú a motocyklovú techniku. Kolóny sa pokúšali preraziť z juhu do severnej časti mesta,“ uviedol ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie na sociálnej sieti. Súčasne zverejnil zábery z bojov v meste a jeho okolí. Ničenie nepriateľskej techniky a živej sily podľa zboru naďalej pokračuje. Rusi podľa neho do útoku zapájajú jednotky výsadkovej divízie z Pskova na severozápade Ruska.
Na záver zbor uistil, že Pokrovsk ukrajinské sily naďalej bránia, pričom do obrany sú zapojené rôzne zložky – od výsadkárov cez špeciálne jednotky až po národnú gardu a políciu. Ak by ruské vojská dobyli Pokrovsk, bola by to ich najväčšia korisť na Ukrajine za takmer dva roky, poznamenala agentúra Reuters.Čítajte viac Syrskyj priznal jesennú stratu Pokrovska. Ukrajinci sa vrátili a oslobodili podľa neho takmer polovicu mesta
Pokrovsk sa ruská armáda snaží dobyť viac než rok. Mesto bolo kedysi dôležitým centrom zásobovania ukrajinských vojsk čeliacich ruskej invázii na Donbase. Dobytie Pokrovska a tiež Kosťantynivky, ležiacej niekoľko desiatok kilometrov severovýchodne, by ruskej armáde poskytlo základňu pre postup k dvom najväčším mestám, ktoré Ukrajina ešte v Doneckej oblasti ovláda: Slovjansku a Kramatorsku.
Rusi obkľúčili Myrnohrad
Okolo uhoľného mesta Myrnohrad v Doneckej oblasti sa podľa ukrajinských médií uzavreli ruské „kliešte“ a rastie obava, koľko ukrajinských vojakov zostalo v obkľúčení. Nepriaznivú situáciu v utorok potvrdil aj projekt DeepState, podľa ktorého ruské jednotky „obsadili hneď päť obcí južne od Myrnohradu“ a všetky cesty z mesta sa teraz nachádzajú v ‚šedej zóne‘, teda fakticky pod ruskou kontrolou“.
Ukrajinské zásobovacie trasy boli podľa vojakov prerušené už skôr. Jeden z nich pre portál Ukrajinská pravda uviedol, že „naposledy sme rotácie s nasadením techniky vykonávali v polovici novembra, ešte začiatkom decembra sa pár ľudí dokázalo dostať pešo. To je všetko.“ Dodal, že v novembri „prebehol ešte jeden pokus cez Rodinske, ale všetky tri vozidlá – naše aj susedných jednotiek – boli zničené“.
Podľa ďalšieho nemenovaného ukrajinského vojaka sa situácia podobá na nedávny pád susedného Pokrovska. „Už chápem, prečo Pokrovsk padol tak rýchlo. U nás sa totiž deje to isté. Nahromadenie nepriateľa v jednej chvíli dosiahne kritický bod a potom je koniec.“ Opísal aj ruskú prevahu: „Sú všade, nedá sa to zastaviť. Najprv nám vyradia logistiku, potom drony, potlačia našu delostreleckú podporu.“
Myrnohrad a Pokrovsk tvorili pred vojnou približne stotisícovú priemyselnú aglomeráciu. Pozornosť ukrajinskej verejnosti sa začala viac sústrediť na Myrnohrad. Vrchný veliteľ armády Oleksandr Syrskyj síce tvrdí, že „mesto obkľúčené nie je“, ale podľa viacerých svedectiev z armády však informácie generálneho štábu nezodpovedajú realite.
Po páde Pokrovska zmizli aj posledné relatívne bezpečné cesty. Ukrajinská posádka musí využívať trasy cez obce Rivne a Svitle, pričom časť Rivného je pod kontrolou nepriateľa.
Potenciálny koridor cez Rodinske je podľa Ukrajinskej pravdy „obsadený z osemdesiatich percent“ a posledné tri až štyri týždne mimoriadne nebezpečný. Ukrajinské brigády tu podľa portálu počas presunu utrpeli straty a „nepriateľ je doslova všade“.
Odborné kruhy diskutujú, či je Myrnohrad v plnom obkľúčení, keďže moderná dronová vojna vytvára „niekoľko kilometrov širokú zónu smrti a poréznu frontu“, čo mení klasickú definíciu „kotlov,“ vysvetľuje iDnes.cz. Faktom však podľa zostáva, že na bojisku v Doneckej oblasti si iniciatívu udržiava ruská armáda a obrancovia Myrnohradu nemajú veľa času.Čítajte viac Trump tlačí Zelenského do volieb, Brusel sa ho zastáva. Prevzal šéf Bieleho domu vyhlásenia Ruska?
Ruské jednotky zároveň publikujú „ďalšie a ďalšie videá bombardovania mesta a dronového lovu na ukrajinských vojakov“, ktorí sú v zásobovaní „úplne odkázaní na bezpilotné lietadlá“. Podľa analytika Kirilla Michajlova „nie je jasné, ako dlho môžu v takýchto podmienkach vydržať“, no možno očakávať, že ukrajinské velenie bude musieť v najbližších týždňoch prijať rozhodnutie o ústupe.