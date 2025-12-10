Ukrajinský oligarcha Firtaš nebude vydaný do USA, rozhodol súd v Rakúsku

Firtaš, bývalý spojenec zosadeného ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, zbohatol v spolupráci s ruským plynárenským gigantom Gazprom na dovoze plynu na Ukrajinu z Ruska a Strednej Ázie. V USA je hľadaný na základe obvinení, že v roku 2006 dával úplatky úradníkom v Indii, aby získal licencie na ťažbu titánu. Firtaš obvinenia vznesené voči nemu odmieta ako politicky motivované.
Konečné súdne rozhodnutie súdu vo Firtašov prospech bolo založené na procesných dôvodoch a zmeškanej lehote na podanie odvolania zo strany prokuratúry.
Konanie o vydaní Firtaša trvalo viac ako jedenásť rokov. V súvislosti s obvineniami z korupcie súvisiacej s nerealizovanými obchodmi v Indii bol Firtaš, ktorý mal v tom čase aj značný politický vplyv na Ukrajine, v marci 2014 zatknutý v Rakúsku na podnet prokuratúry v Chicagu. Po zložení kaucie vo výške 125 miliónov eur bol však prepustený na slobodu.
V apríli 2015 Krajinský súd pre trestné veci vo Viedni zamietol žiadosť o vydanie Firtaša. Odvolací súd v roku 2017 tento verdikt zrušil a jeho rozhodnutie potvrdil najvyšší súd v roku 2019.
V júni 2019 Firtaš požiadal o obnovenie konania a predložil množstvo nových dokumentov vrátane notársky overených písomných svedectiev prominentných Ukrajincov. Viedenský krajinský súd však žiadosť o obnovenie konania v marci 2022 zamietol. Vrchný krajinský súd vo Viedni následne v júni 2023 vyhovel odvolaniu podanému právnymi zástupcami Firtaša.
V obnovenom konaní viedenský krajinský súd v novembri 2024 opäť označil vydanie Firtaša za neprípustné s argumentom, že podľa medzinárodného práva mu prináleží imunita. Viedenská prokuratúra proti tomu podala námietku, avšak podľa vrchného krajinského súdu po zákonom stanovenej lehote.
Od roku 2014 nemôže Firtaš opustiť Rakúsko pre medzinárodný zatykač vydaný Spojenými štátmi. V roku 2024 uvalila Británia na oligarchu sankcie a obvinila ho, že nezákonne získané finančné prostriedky vo výške desiatok miliónov libier ukryl na trhu s nehnuteľnosťami v Spojenom kráľovstve.
V júni 2021 naňho uvalil sankcie ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj za predaj produktov obsahujúcich titán ruským vojenským firmám.