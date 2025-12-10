Hamas je ochotný „zmraziť“ svoje zbrane, ale odmieta svoje odzbrojenie

„Myšlienka úplného odzbrojenia je pre odboj (Hamas) neprijateľná. Navrhuje sa zmrazenie alebo uskladnenie zbraní… ako záruka proti akejkoľvek vojenskej eskalácii z (Pásma) Gazy voči izraelskej okupácii,“ uviedol Chálid Mišál v rozhovore pre televíziu al-Džazíra, odvysielanom v stredu a citovanom agentúrou AFP.
Mišál však objasnil, že „odzbrojenie pre Palestínčana znamená zbaviť ho jeho vlastnej duše.“
Tento bývalý vodca Hamasu, žijúci v exile, tiež povedal, že Hamas je otvorený medzinárodnej mierovej misii pri hranici Pásma Gazy s Izraelom, no nesúhlasil by s jej pôsobením vo vnútri palestínskeho územia. Takýto plán by bola „okupácia“.
V rozhovore Mišál objasnil, že Pásmo Gazy musia spravovať výlučne Palestínčania, a odmietol akúkoľvek formu vonkajšej politickej či bezpečnostnej intervencie. Zdôraznil, že palestínsky ľud je jedinou legitímnou autoritou, pokiaľ ide o spravovanie pobrežnej enklávy.
Vyhlásil tiež, že ozbrojený odpor zostáva pre palestínsky ľud „existenčnou nevyhnutnosťou“ uprostred rastúceho regionálneho a medzinárodného tlaku na hnutie Hamas.
Informoval, že Hamas predložil na rokovaniach vlastné „realistické a realizovateľné“ bezpečnostné návrhy, ktorých cieľom je zabrániť ďalšej vojenskej eskalácii s Izraelom. Podľa Mišála tieto návrhy nezahŕňajú odzbrojenie. Tlak na Hamas, aby sa vzdal zbraní, podľa Mišála ignoruje „skutočný zdroj nebezpečenstva“ v regióne, ktorým je izraelská okupácia.
Mišál v rozhovore pre al-Džazíru vyhlásil, že zvýšenie prílevu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy je nevyhnutné pre začiatok druhej fázy rokovaní, ktorá by znamenala formálny koniec vojny a zahŕňala úplné stiahnutie Izraela – nad rámec terajšieho čiastočného odsunu k takzvanej žltej línii, ktorá stále ponecháva Izraelu kontrolu nad viac ako polovicou územia palestínskej enklávy. Dodal, že Hamas využíva všetky dostupné kanály, aby dosiahol ukončenie konfliktu.
Vodca Mišál tiež uviedol, že Hamas neprijme nepalestínskeho administrátora pre Pásmo Gazy. Narážal na špekulácie o zložení tzv. Rady mieru prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorá je považovaná za možnú alternatívu vládnutia Hamasu od roku 2006.
Denník Financial Times v utorok napísal, že bývalý britský premiér Tony Blair bol z účasti v rade vyradený po nesúhlase niekoľkých arabských a moslimských štátov.
Blair je silno stigmatizovaný pre svoju úlohu pri invázii do Iraku v roku 2003, následnej okupácii a devastácii tejto krajiny, ako aj pre neúspešnú misiu na poste vyslanca kvarteta pre Blízky východ.
Hamas vyjadril nesúhlas s Blairovou účasťou už v septembri – britského expremiéra označil vtedy za „nežiaduceho“ a „zlovestný symbol“. „Nepomohol palestínskej veci ani Arabom či moslimom a jeho kriminálna a deštruktívna úloha je známa už roky,“ povedal svojho času zástupca Hamasu.