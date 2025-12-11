ONLINE: Syrskyj bráni svoju armádu: Sme na tom lepšie, ako hovorí Kremeľ. Rusko si vymýšľa

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 387 dní
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.
6:20 Ukrajinskí vojaci si v bojoch na východe krajiny počínajú oveľa lepšie, než Rusko uvádza, povedal najvyšší veliteľ ukrajinskej armády a odsúdil to, čo nazval „dezinformáciami“ Kremľa zameranými na ovplyvnenie zahraničného publika, napísal portál Politico.
Cieľom tohtotýždňového brífingu generála Oleksandra Syrského bolo zmeniť informačnú situáciu, keďže Ukrajina je pod silným tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby hodila uterák do ringu a súhlasila s mierovou dohodou, ktorú jeho ľudia pôvodne načrtli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Syrskyj zdôraznil, že ruské zisky sú oveľa menšie, než Kremeľ pripúšťa.
Mohlo by sa zdať, že Ukrajina sa „sťahuje“ len kvôli neustálym útokom Ruska, ale v skutočnosti Kyjev drží líniu a v posledných dňoch sa mu dokonca podarilo dobyť späť niektoré územia v kľúčových sporných mestách, tvrdí Syrskyj.
Syrského slová spochybnila výrazná postava ukrajinského parlamentu Mariana Bezuhla, ktorá stojí na strane Zelenského. Keď už cíti, že sa smaží a stolička sa pod ním kýve, zvoláva novinárov a klame im, uviedla. Dlhodobá kritička Syrského menovania do čela armády uviedla, že kým ho nevyhodia, bude blokovať Najvyššiu radu (parlament), napísala na sociálnej sieti.
Podľa amerického inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktorý sa odvoláva na informácie z otvorených zdrojov, ruské sily Pokrovsk ešte neobsadili, ale situácia v oblasti Pokrovsk-Myrnohrad zostáva zložitá. ISW naďalej odhaduje, že ruské sily Pokrovsk a Myrnohrad s veľkou pravdepodobnosťou obsadia, ale bude im to trvať dlhšie a utrpia viac strát.
„Rozsah ruských klamstiev mnohonásobne prevyšuje skutočné tempo postupu vojsk,“ povedal podľa Politico Syrskyj. „Nepriateľ používa dezinformácie a falošné mapy v hybridnej vojne proti Ukrajine, čím ovplyvňuje zahraničné publikum, našu spoločnosť a našu armádu.“Čítajte viac Pokrovsk ustál ďalší veľký útok, no Myrnohrad sa rúca. Obrancovia hlásia obkľúčenie: Nepriateľ je všade
V určitej fáze obrany sa v meste Pokrovsk nenachádzali žiadne ukrajinské jednotky, uviedol tiež Syrskyj, informuje spravodajca ukrajinskej agentúry Unian.**
Podľa Syrského sa však už v novembri podarilo Ukrajinským obranným silám prevziať kontrolu nad časťou mesta a vyčistiť oblasť západne od mesta. Syrskyj uvádza, že situácia v oblasti je ťažká, pretože Rusko sústredilo v tejto oblasti až 156-tisíc vojakov.
Syrskyj taktiež uviedol, že v niektorých oblastiach sa ruské sily posúvajú vpred len o menej ako päť kilometrov mesačne.
„Pri takomto tempe je postup Rusov s dennými stratami viac ako 1 000 ľudí zanedbateľným výsledkom,“ dodal podľa Politico generál.
Napriek menším pokrokom na fronte sa Kremeľ snaží presvedčiť západných spojencov Ukrajiny, že ďalšia podpora Kyjeva je márna. A zdá sa, že toto posolstvo bolo počuté aj vo Washingtone, uvádza sa podľa agentúry Unian v článku v Politico.
V nedávnom rozhovore Trump zdôraznil svoju túžbu, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rýchlo súhlasil s mierovou dohodou. „Budete sa musieť zapojiť a začať akceptovať fakt, že prehrávate – pretože prehrávate,“ povedal Trump.