Venezuelská opozičná líderka Machadová sa po takmer roku objavila na verejnosti

Machadová si mala v stredu v Osle prevziať Nobelovu cenu za mier, avšak do nórskej metropoly nestihla prísť včas. Ocenenie preto v jej mene prevzala jej dcéra Ana Corina Sosa Machadová. Líderka venezuelskej opozície dorazila do Osla len niekoľko hodín po slávnostnej ceremónii a podľa predsedu Nórskeho Nobelovho výboru Jorgena Watneho Frydnesa smerovala po príchode najprv za svojou rodinou. Následne z balkóna hotelovej izby pozdravila dav podporovateľov, ktorí sa zhromaždili pred hotelom, spievali venezuelskú hymnu a skandovali „libertad“ (sloboda).
Nórska vláda oznámila, že Machadová vo štvrtok o 10.15 h SEČ vystúpi na tlačovej konferencii. Tlačová konferencia, ktorá sa mala konať už v utorok, bola bez udania dôvodov zrušená.
Pri vyhlásení mena tohtoročnej laureátky Nobelov výbor 10. októbra uviedol, že Machadová prestížne ocenenie dostane za svoj boj o demokratickú transformáciu vo svojej juhoamerickej vlasti. Označil ju za ženu, ktorá „udržuje plameň demokracie uprostred silnejúcej temnoty“.Čítajte aj Má Nobelova cena mieru ešte význam? Ak áno, aký?
AFP pripomína, že Machadová sa naposledy ukázala na verejnosti 9. januára v Caracase na proteste proti inaugurácii prezidenta Nicolása Madura, ktorý si za sporných okolností zabezpečil tretie funkčné obdobie. Nie je jasné, ako sa opozičnej líderke podarilo odísť z Venezuely, ani ako sa plánuje vrátiť do krajiny. Venezuelská prokuratúra ju totiž upozornila, že ak opustí územie štátu, bude považovaná za osobu na úteku.
Machadovej úrady v júli 2024 zakázali kandidovať na prezidentku. O niekoľko dní neskôr sa začala skrývať. V Osle vyhlásila, že sa „samozrejme“ vráti do vlasti, a dodala, že bude tam, kde bude najviac potrebná.
Machadovú mnohí oslavujú za jej boj za demokraciu, zároveň je však terčom kritiky za priblíženie k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorému podľa AFP venovala svoju Nobelovu cenu. USA v uplynulých mesiacoch opakovane útočili na venezuelské lode údajne pašujúce drogy; tieto údery si vyžiadali viac ako 80 obetí. Maduro tvrdí, že cieľom USA je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy.