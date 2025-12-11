Krvavý útok v Mjanmarsku: Junta bombardovala nemocnicu, hlásia desiatky mŕtvych

Spomínaný pracovník opísal situáciu po stredajšom útoku ako veľmi zlú. „Zatiaľ môžeme potvrdiť 31 úmrtí a myslíme, že ich bude viac. Taktiež je 68 zranených a bude ich viac a viac,“ povedal. AFP tvrdí, že v noci na štvrtok bolo pred nemocnicou najmenej 20 zakrytých tiel.Čítajte aj Trump chce zasiahnuť do konfliktu v juhovýchodnej Ázii. Thajsko a Kambodža opäť bojujú, státisíce ľudí utekajú
Junta sa k tomuto útoku dosiaľ nevyjadrila. Mjanmarská armáda prevzala moc po prevrate v roku 2021, ktorý vyvolal občiansku vojnu, a svoje letecké útoky z roka na rok zintenzívňuje. Napriek tomu však armáda naplánovala na 28. decembra voľby – prvé od spomínaného prevratu. Junta chce, aby sa uskutočnili vo viac ako 300 okrskoch vrátane oblastí pod kontrolou opozičných skupín. Povstalci sa zaviazali, že na územiach pod ich kontrolou, ktoré sa junta usiluje získať, zablokujú hlasovanie. Kritici upozorňujú, že voľby organizované vládnucou vojenskou juntou budú iba fraškou.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v správe zverejnenej v septembri uviedol, že Mjanmarsko je vystavené zhoršujúcej sa humanitárnej kríze, a to najmä v štáte Rakhine, kde je sústredená moslimská etnická menšina Rohingov. Vo svojej správe poukázal na „zintenzívnenie zabíjania, mučenia, vyhladzovanie dedín a násilné masové vysídľovanie“.