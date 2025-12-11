Pravda Správy Svet Reagujú na Okamurovu cestu. Šéfovia českých poslaneckých klubov mieria vlakom na Slovensko

Reagujú na Okamurovu cestu. Šéfovia českých poslaneckých klubov mieria vlakom na Slovensko

Zástupcovia menšiny v Poslaneckej snemovni českého parlamentu vo štvrtok ráno vyrazili vlakom na Slovensko. Predsedovia poslaneckých klubov Marek Benda (ODS), Jan Jakob (TOP 09), Tom Philipp (KDU-ČSL) a Michaela Šebelová (STAN) svojou cestou reagujú na návštevu predsedu Poslaneckej snemovne a šéfa hnutia SPD Tomia Okamuru v Bratislave začiatkom decembra.

11.12.2025 10:04
Tomio Okamura Foto: ,
Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomio Okamura (uprostred) počas prijatia nového predsedu Poslaneckej snemovne Česka premiérom Robertom Ficom v historickej budove Úradu vlády. Bratislava, 2. december 2025
Predsedov poslaneckých klubov doplní poslankyňa za Pirátov Katerina Demetrashvili. O svojej ceste informovali kluby ODS a TOP 09 prostredníctvom sociálnej siete X bez uvedenia konkrétneho programu. Krátko po Okamurovej ceste na Slovensko 2. decembra uviedli, že sa plánujú stretnúť so zástupcami slovenskej opozície a o prijatie chceli požiadať aj predsedu parlamentu Richarda Rašiho.

Raši: Návšteva Okamuru na Slovensku je reštartom česko-slovenských vzťahov
„Rozhodli sme sa zareagovať na cestu pána Okamuru na Slovensko, ktorá sa uskutočňuje výrazne a výlučne na pôdoryse vznikajúcej vládnej koalície a dokonca za situácie, keď tam pomerne výrazne ohovárajú doterajšiu vládu. Považujeme to za zlé a chybné rozhodnutie… Preto sme sa rozhodli, že… budúci týždeň vycestujeme na Slovensko my, aby sme sa pokúsili stretnúť ako so slovenskou opozíciou, tak požiadať pána Rašiho, aby nás prijal. Uvidíme, aká bude jeho reakcia,“ oznámil začiatkom decembra predseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

pellegrini, okamura Čítajte viac Okamura na Slovensku. Pellegrini hovoril o sebavedomých krajinách. Fico: Skvelé stretnutie

Okamura absolvoval svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii predsedu Poslaneckej snemovne na Slovensku. V jeho delegácii boli len poslanci hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe. Niektorí členovia organizačného výboru snemovne, ktorý o cestách poslancov rozhoduje, chceli, aby sa k delegácii mohol pripojiť aspoň podpredseda dolnej komory parlamentu za ODS Jan Skopeček. Ani jeho účasť však zástupcovia vznikajúcej vládnej koalície nepovolili.

Okamura Čítajte viac Boj o vlajku. Okamura dal hneď po nástupe odstrániť ukrajinskú vlajku z parlamentu. ODS a Piráti ju tam vrátili
