Bohatí cudzinci majú zelenú. Trumpova „zlatá karta“ je realitou, stojí milión dolárov

Americký prezident projekt predstavil pred niekoľkými mesiacmi s cieľom prilákať do USA vysoko kvalifikovaných a vopred preverených pracovníkov pre tamojšie spoločnosti. Američanom sľúbil, že jeho zlatá karta značne prispeje do federálneho rozpočtu.
Podľa predošlých správ americké ministerstvo obchodu očakáva, že predaj zlatej karty prinesie do rozpočtu za nešpecifikovaný čas viac ako 100 miliárd amerických dolárov, zatiaľ čo drahšia alternatíva platinovej karty by mohla doňho prispieť až približne biliónom dolárov.
Na zlatej karte je vyobrazený prezident Trump a orliak bielohlavý vedľa Sochy slobody. Pripravovaná platinová karta v budúcnosti umožní za poplatok päť miliónov dolárov žiadateľom stráviť v Spojených štátoch až 270 dní z roku bez platenia amerických daní z príjmov zo zahraničia.
„Naše skvelé americké spoločnosti si konečne môžu udržať svoje neoceniteľné talenty,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. Držitelia zlatej karty si po niekoľkých rokoch budú môcť navyše zažiadať o americké občianstvo.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa touto cestou snaží prilákať bohatých cudzincov, zároveň sa snaží obmedziť alebo odmietať ľudí bez finančných prostriedkov či bez dokladov.
Trumpova vláda v posledných mesiacoch zásadne sprísnila imigráciu na viacerých frontoch. Úradníci výrazne posilnili deportácie migrantov bez platného povolenia – podľa mexickej prezidentky Claudie Sheinbaumovej Spojené štáty poslali viac než 150-tisíc migrantov späť do Mexika od začiatku Trumpovho funkčného obdobia.
Administratíva zároveň rozšírila agresívne vnútroštátne zásahy proti migrantom vrátane rozdelenia rodín a rozšírenia predchádzajúcich „zero-tolerance“ politík, čo podľa agentúry AP znamenalo, že tisíce ľudí vrátane detí boli pri deportáciách oddelené od svojich blízkych.
Politika tiež obmedzuje príjem utečencov a legálne prichádzajúcich cudzincov. Počet utečencov, ktorých USA prijmú v roku 2026, bol stanovený na rekordne nízkych 7 500, a väčšinu miest majú obsadiť podľa vlády „bieli“ juhoafrickí utečenci, čo podľa AP a Reuters značí drastické zníženie prijímania ľudí utekajúcich pred vojnou a prenasledovaním.
Okrem toho USA pristúpili k sprísneniu pravidiel pre deportácie – americký Najvyšší súd dal administratíve zelenú obnoviť deportácie migrantov do tretích krajín bez toho, aby úradníci museli posudzovať riziko pre utečencov v týchto krajinách.
Tieto kroky odrážajú dlhodobú rétoriku Trumpa o tom, že nelegálna migrácia je pre Spojené štáty problémom bezpečnosti a ekonomiky, ktorého riešením je presadzovanie tvrdej hranice, deportácií a obmedzení pre žiadateľov, ktorí v krajinu neprinášajú vopred definovanú ekonomickú hodnotu.
Najnovšie administratíva Donalda Trumpa navrhla nariadiť zahraničným turistom bez vízovej povinnosti predložiť pred vstupom do krajiny históriu svojej aktivity na sociálnych sieťach. Opatrenia by sa týkali občanov 42 štátov vrátane Slovenska, väčšiny ďalších členov EÚ, Británie, Austrálie alebo Japonska.
Občania 42 krajín nemajú v USA vízovú povinnosť, ak sa tam nezdržia dlhšie ako 90 dní. Pred vstupom musia vopred vyplniť iba žiadosť v elektronickom systéme USA pre cestovné povolenia a poskytnúť niektoré osobné údaje.
Po prijatí nových pravidiel by povinnou súčasťou žiadosti boli aj údaje zo sociálnych sietí žiadateľa za uplynulých päť rokov. Povinne budú tiež musieť zadať všetky svoje telefónne čísla za uplynulých päť rokov a emailové adresy za uplynulých desať rokov, osobné údaje rodinných príslušníkov a biometrické údaje.
Od nástupu Trumpa do funkcie prezidenta už úrady zakázali vstup viacerým cestujúcim do USA pre príspevky a správy na sociálnych sieťach. Patrí medzi nich aj francúzsky vedec, ktorému v marci imigračný úradník po prílete prehľadal telefón a našiel v ňom správy, v ktorých sa kriticky vyjadroval na adresu Trumpovej vlády.