Ukrajinci unikátnym dronovým útokom vyradili Rusom ropnú plošinu v Kaspickom mori

Drony dlhého doletu zasiahli ropnú plošinu Filanovskij, ktorá patrí spoločnosti Lukoil-Nižnevolžsknefť, píše s odvolaním sa na svoje zdroje v SBU server Ekonomična pravda, ktorý je spojený s webom Ukrajinska pravda. „Boli zaznamenané najmenej štyri zásahy námornej plošiny. V dôsledku útoku bola zastavená ťažba ropy a plynu z viac ako 20 vrtov, ktoré plošina obsluhuje," cituje svoj zdroj portál.
O ukrajinskom dronovom útoku na ruské ropné zariadenie v Kaspickom mori píše tiež server RBK-Ukrajina, podľa ktorého je zasiahnuté miesto jedným z najväčších objavených ložísk v ruskom sektore Kaspického mora aj v samotnom Rusku. Jeho zásoby predstavujú 129 miliónov ton ropy a 30 miliárd kubických metrov plynu, uvádza RBK-Ukrajina.
Ukrajina sa od februára 2022 bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Súčasťou bojov sú vzdušné útoky, ktoré podnikajú obe krajiny. Ukrajinské údery sa v posledných mesiacoch čoraz častejšie zameriavajú popri ruských vojenských objektoch tiež na energetické a priemyselné zariadenia. Kyjev uvádza, že tak chce obmedziť bojaschopnosť Moskvy a oslabiť jej možnosti financovať vojnu peniazmi z predaja ropy a plynu. Rusko v posledných týždňoch opäť zintenzívnilo údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Ukrajina v noci na dnes podľa agentúry AFP podnikla jeden z najrozsiahlejších útokov na susednú krajinu za takmer štyri roky vojny. Ruská protivzdušná obrana počas časti noci zostrelila najmenej 287 dronov vyslaných z Ukrajiny, oznámilo ruské ministerstvo obrany. O niečo skôr informovalo o nočnej likvidácii 37 dronov. Ruské ministerstvo obrany vo svojich ranných prehľadoch zvyčajne neinformuje o celkovom rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale len o zostrelených dronoch.