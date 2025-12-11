Pravda Správy Svet Ukrajinci unikátnym dronovým útokom vyradili Rusom ropnú plošinu v Kaspickom mori

Drony ukrajinskej tajnej služby SBU zasiahli ruskú ťažobnú plošinu v Kaspickom mori, píšu ukrajinské médiá s odvolaním sa na zdroje v SBU. Neuviedli však, kedy presne sa tak stalo. Je to podľa nich po prvý raz, čo Ukrajina - brániaca sa rozsiahlej ruskej vojenskej agresii - zasiahla ruské zariadenie na ťažbu ropy v Kaspickom mori. Plošina podľa ukrajinských webov prerušila prevádzku. Moskva sa k tomu nevyjadrila a podobné vyhlásenia strán konfliktu nemožno bezprostredne v podmienkach vojny nezávisle overiť.

11.12.2025 11:05
Drony dlhého doletu zasiahli ropnú plošinu Filanovskij, ktorá patrí spoločnosti Lukoil-Nižnevolžsknefť, píše s odvolaním sa na svoje zdroje v SBU server Ekonomična pravda, ktorý je spojený s webom Ukrajinska pravda. „Boli zaznamenané najmenej štyri zásahy námornej plošiny. V dôsledku útoku bola zastavená ťažba ropy a plynu z viac ako 20 vrtov, ktoré plošina obsluhuje,“ cituje svoj zdroj portál.

O ukrajinskom dronovom útoku na ruské ropné zariadenie v Kaspickom mori píše tiež server RBK-Ukrajina, podľa ktorého je zasiahnuté miesto jedným z najväčších objavených ložísk v ruskom sektore Kaspického mora aj v samotnom Rusku. Jeho zásoby predstavujú 129 miliónov ton ropy a 30 miliárd kubických metrov plynu, uvádza RBK-Ukrajina.

Útok na ruský prístav Temriuk na pobreží Azovského mora
Ukrajina sa od februára 2022 bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Súčasťou bojov sú vzdušné útoky, ktoré podnikajú obe krajiny. Ukrajinské údery sa v posledných mesiacoch čoraz častejšie zameriavajú popri ruských vojenských objektoch tiež na energetické a priemyselné zariadenia. Kyjev uvádza, že tak chce obmedziť bojaschopnosť Moskvy a oslabiť jej možnosti financovať vojnu peniazmi z predaja ropy a plynu. Rusko v posledných týždňoch opäť zintenzívnilo údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

Ukrajina v noci na dnes podľa agentúry AFP podnikla jeden z najrozsiahlejších útokov na susednú krajinu za takmer štyri roky vojny. Ruská protivzdušná obrana počas časti noci zostrelila najmenej 287 dronov vyslaných z Ukrajiny, oznámilo ruské ministerstvo obrany. O niečo skôr informovalo o nočnej likvidácii 37 dronov. Ruské ministerstvo obrany vo svojich ranných prehľadoch zvyčajne neinformuje o celkovom rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale len o zostrelených dronoch.

