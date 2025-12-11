Hlavné mesto Vietnamu sa týždeň dusí v toxickom smogu. Obmedzte pobyt vonku, vyzvali úrady ľudí

V rebríčku najznečistenejších miest agentúry IQAir sa deväťmiliónové mesto vo štvrtok ráno umiestnilo na druhom mieste za indickým Naí Dillí. Popoludní sa situácia mierne zlepšila. Podľa švajčiarskej monitorovacej spoločnosti boli hladiny znečisťujúcich látok PM2,5 výrazne vyššie ako odporúčaný denný limit expozície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). PM2,5 sú rakovinotvorné mikročastice dostatočne malé na to, aby sa cez pľúca dostali do krvného obehu.
„V týchto dňoch mám ťažkosti s dýchaním na ulici,“ povedala vo štvrtok obyvateľka Dang Thuy agentúre AFP. Osobne tento problém v byte vyriešila kúpou dvoch nových čističiek vzduchu.
Hanojské úrady vo štvrtok vyzvali obyvateľov, aby obmedzili čas strávený vonku. Ak sa situácia zhorší, školy môžu prerušiť vyučovanie. Podľa nariadenia tiež úradníci zakročia proti nelegálnemu spaľovaniu odpadu a na staveniskách budú kontrolovať opatrenia proti prašnosti. Ich súčasťou je zakrývanie nákladu vozidiel a postrek vodou.
Reportéri agentúry AFP na staveniskách nezaregistrovali dodržiavanie nariadenia. „Úrady boli dosť aktívne len na papieri. Zatiaľ nič nefungovalo a v našom meste pretrváva jedovatý vzduch,“ povedala Dang Thuy.
Podľa WHO znečistenie ovzdušia priamo súvisí s vážnymi zdravotnými problémami vrátane mozgových príhod, srdcových chorôb a rakoviny pľúc. V prípade Hanoja je dôsledkom rozsiahlej výstavby a emisií z obrovského množstva motocyklov a áut. Situáciu zhoršujú emisie z tepelných elektrární a spaľovanie suchých zvyškov v poľnohospodárstve.
Hanojské úrady oznámili zámer zakázať benzínové motocykle v centre mesta počas určitých hodín od júla budúceho roka.Čítajte viac Indickú metropolu Dillí zahalil hustý smog, môže narušiť leteckú dopravu