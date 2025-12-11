Pravda Správy Svet Lavrov: Všetky nedorozumenia so Spojenými štátmi ohľadom Ukrajiny boli vyriešené

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok vyhlásil, že všetky „nedorozumenia“ medzi Spojenými štátmi a Ruskom ohľadom vojny na Ukrajine boli na stretnutí medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a vyslancom amerického prezidenta Steveom Witkoffom začiatkom tohto mesiaca vyriešené.

11.12.2025 11:40
„V našich rokovaniach s Američanmi o ukrajinskej otázke, osobne verím, že všetky nedorozumenia a chyby v komunikácii boli vyriešené,“ uviedol Lavrov. Dodal, že Rusko v rámci rokovaní požaduje „balík dokumentov“, ktoré by podporili dlhodobú a udržateľnú mierovú dohodu na Ukrajine s bezpečnostnými zárukami pre všetky strany.

„Našim americkým kolegom sme predložili ďalšie návrhy týkajúce sa kolektívnych bezpečnostných záruk. Rozumieme, že pri diskusii o bezpečnostných zárukách sa nemôžeme obmedziť len na Ukrajinu,“ dodal ruský minister.

Lavrov zopakoval, že Rusko nebude súhlasiť so vstupom Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie a že požaduje zabezpečiť lepšiu ochranu pre po rusky hovoriacich ľudí na Ukrajine.

Kremeľ rokovanie medzi Putinom a americkými vyslancami 2. decembra označil za konštruktívne napriek tomu, že nebol dosiahnutý žiaden väčší pokrok smerom k ukončeniu vojny na Ukrajine. Lavrov vo štvrtok uviedol, že rokovanie potvrdilo „vzájomné porozumenie“ medzi Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom dosiahnuté počas augustového summitu na Aljaške.

