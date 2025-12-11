Pravda Správy Svet Von der Leyenová je najvplyvnejšou ženou sveta. Rebríček Forbesu prekvapil treťou v poradí, Slovenku v ňom nenájdete

Tromi najvplyvnejšími ženami na svete na rok 2025 sú podľa amerického magazínu Forbes predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová a japonská premiérka Sanae Takaičiová. V rebríčku figurujú ženy z 25 krajín, pričom polovičný podiel majú Spojené štáty. Žiadna Slovenka ani Češka sa v ňom neumiestnila.

Ursula von der Leyenová Foto: ,
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová
Forbes oznámil svoj 22. výročný rebríček v stredu. Figurujú v ňom ženy, ktoré „budujú miliardové podniky, ovládajú globálne trhy, poháňajú vedecké a technologické prelomy, formujú verejnú politiku a definujú kultúrne momenty, ktoré hýbu svetom“. Na zozname sú „najdynamickejšie ženské vodkyne, inovátorky a tvorkyne zmien, ktoré tento rok formovali globálnu scénu“.

Štyri kritériá

Podľa magazínu spravujú príjmy presahujúce 4,9 bilióna dolárov, zamestnávajú vyše 9,3 milióna ľudí a ovplyvňujú krajiny s viac ako polovicou globálneho hrubého domáceho produktu (HDP).

Časopis pri zostavovaní zoznamu stovky žien sledoval štyri kritériá vplyvu, teda financie, médiá, vplyv ich činov a sféry vplyvu. Výsledky potom rozdelil do šiestich sekcií: podnikanie, technológie, financie, médiá a zábava, politika a filantropia.

„Tieto ženy od technológií cez financie a politiku až po kultúru nielenže svet posúvajú ďalej tým, že narúšajú súčasný systém, ale tiež určujú, kde bude moc posilňovať a uplatňovať sa v budúcnosti,“ uviedla výkonná prezidentka časopisu Moira Forbesová.

Okrem troch spomínaných najmocnejších žien sa v prvej pätici umiestnila ešte talianska premiérka Giorgia Meloniová a mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová.

zozname je aj Julie Sweetová (6. miesto), ktorá zaviedla umelú inteligenciu do „operačného jadra najväčších svetových podnikov“, namíbijská prezidentka Netumbo Nandiová-Ndaitwahová (79.), americké speváčky Taylor Swiftová (21.) či Beyoncé (33.) alebo premiérky Barbadosu či Dánska Mia Mottleyová (99.) a Mette Frederiksenová (84.).

