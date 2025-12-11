Švajčiarska alpská tradícia jódlovania bola zaradená na zoznam UNESCO

Medzivládny výbor UNESCO pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva oznámil pridanie jódlovania na svojom 20. zasadnutí v Naí Dillí vo štvrtok. Nehmotné kultúrne dedičstvo zahŕňa živé tradície v oblastiach tanca, divadla, hudby, ústnych tradícií, prírodných vied a remeselných techník. Výbor dostal 55 nominácií.
„Jódlovanie slúži ako silný prejav identity a zjednocujúca kultúrna prax,“ uviedlo Švajčiarsko pri nominácii. Netradičný spôsob „spevu“ strieda nízky tón a vysoký falzet a údajne pochádza z čias pastierov, ktorí kedysi takto komunikovali medzi sebou cez vzdialené horské pastviny.
Kresťanskí mnísi spomínali jódlovanie už v 4. storočí, keď pohŕdavo písali o „strašných výkrikoch radosti pastierov“, povedala pre rádio SRF hudobná etnologička Lea Hagmannová z Univerzity v Berne.
Na príprave žiadosti sa podieľala Nadja Rässová, ktorá vyučuje jódlovanie na Hudobnej škole v Luzerne. Vstala skoro ráno o 5.00 h, aby so svojimi študentmi sledovali rozhodnutie výboru naživo. „Je to neuveriteľne dobrý pocit,“ povedala pre SRF. „Je to, akoby Vianoce prišli skôr,“ dodala.
Švajčiarsky úrad pre kultúru po oznámení uviedol, že zintenzívni úsilie o podporu mladých talentov v jódlovaní, ako aj dokumentáciu a výskum tejto tradície. Formy jódlovania existujú aj v iných alpských regiónoch, tiež v Zimbabwe alebo Gruzínsku, ktoré sa dostali na zoznam UNESCO.