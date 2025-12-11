Pravda Správy Svet Vzdajme sa ideologického dogmatizmu, ktorý priviedol na kolená celé výrobné sektory. Šesť premiérov vrátane Fica sa obrátilo listom na von der Leyenovú

Vzdajme sa ideologického dogmatizmu, ktorý priviedol na kolená celé výrobné sektory. Šesť premiérov vrátane Fica sa obrátilo listom na von der Leyenovú

Premiéri šiestich členských štátov EÚ vrátane Slovenska sa na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú obrátili otvoreným listom, v ktorom ju žiadajú, aby sa Európska únia vzdala ideologického dogmatizmu, ktorý priviedol na kolená celé výrobné sektory, navyše s malým alebo takmer žiadnym hmatateľným prínosom z hľadiska globálnych emisií.

11.12.2025 14:10
debata (1)
Fico: V súvislosti s prerušením dodávok ruského plynu podáme žalobu
Video

Kľúčovým je podľa predsedov vlád šiestich krajín EÚ uplatňovanie technologickej neutrality, pričom je zrejmé, že na ceste k dekarbonizácii neexistuje žiadne zázračné riešenie a zavedenie jediného technologického riešenia obmedzuje výskum, inovácie a čestnú hospodársku súťaž. Toto platí najmä pre „európsky automobilový priemysel a priemysel automobilových komponentov, sektor, ktorý dramaticky trpí v dôsledku súčasných politík EÚ a potrebuje okamžité riešenia".

Ursula von der Leyenová, Friedrich Merz Čítajte viac Brusel chce jednomyseľnú dohodu o miliardách pre Ukrajinu. Leyenová sa zhodla s Merzom: Všetky štáty EÚ musia niesť rovnaké riziko

Premiéri majú výhrady aj k pripravovanému legislatívny návrhu o ekologizácii firemných vozových parkov, ktorý bol oznámený koncom februára v rámci Dohody o čistom priemysle, pričom ak by sa podľa nich zaviedli ďalšie povinnosti týkajúce sa vozidiel s minimálnymi nulovými emisiami (ZEV) pre firemné vozové parky, viedlo by to k duplicite regulácie a zvýšenej byrokracii, „čo je v rozpore s cieľom zjednodušenia sledovaným na úrovni EÚ. Európske nariadenie o emisiách CO2 pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá už v skutočnosti poskytuje účinný nástroj na dekarbonizáciu v automobilovom sektore".

Merz: Nepotrebujeme Američanov, aby zachraňovali demokraciu v Európe
Video

Premiéri tiež žiadajú, aby sa návrh Komisie zameral na osvedčené postupy, daňové stimuly a podporné programy, pričom by mal odrážať technologicky neutrálny prístup pri podpore prechodu na vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami. Okrem toho by „obmedzenie firemných vozových parkov výlučne na vozidlá s nulovými emisiami ohrozilo konkurencieschopnosť spoločností, najmä malých a stredných podnikov, a zaviedlo by nové ekonomické a administratívne záťaže".

Emisie Čítajte viac V EÚ je predbežná zhoda na znížení emisií. Emisné povolenky pre domácnosti sa posunú o rok

Automobilový priemysel a priemysel automobilových komponentov Európskej únie, ako aj jej opatrenia v oblasti klímy, sa podľa šiestich premiérov nachádzajú v zlomovom bode, v dôsledku čoho je nevyhnutné efektívne sledovať klimatické ciele Únie a zároveň nezničiť jej konkurencieschopnosť, „pretože v priemyselnej púšti nie je nič zelené".

Pod otvorený list predsedníčke Európskej komisie sa podpísali: bulharský premiér Rosen Željazkov, český premiér Petr Fiala, maďarský premiér Viktor Orbán, poľský premiér Donald Tusk, slovenský premiér Robert Fico a talianska premiérka Giorgia Meloniová.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Fico #Ursula von der Leyenová
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"