Putin má plán, ako prekabátiť Trumpa - a zatiaľ mu to vychádza. Západ to začína pociťovať

Rebekah Kofflerová je strategická analytička vojenských spravodajských služieb a autorka knihy „Putinov plán“.
Šéf Bieleho domu podľa analytičky verí, že problémom sú Európania a ukrajinský prezident. „Zdá sa, že nechápe, že aj keby prezident Ukrajiny súhlasil s mierovým plánom, Putin bude aj tak proti,“ tvrdí expertka v The Telegraph. Trump údajne predpokladá, že Rusko bude ochotné podpísať dohodu, pretože „Rusko má prevahu“. Kofflerová však tvrdí, že práve tento faktor Putina motivuje dohodu odmietnuť – „nepotrebuje to“.
Autorka uvádza tri dôvody, prečo podľa nej Putin nepristúpi na dohodu:
1. Dostatočné zdroje na vedenie dlhej vojny
V článku sa píše, že „výhody Ruska – veľkosť ozbrojených síl, arzenál zbraní, vojensko-priemyselný potenciál, štýl vedenia vojny a vysoká tolerancia k ľudským stratám – dávajú Putinovi istotu, že môže hrať hru s vysokými stávkami s Trumpom a NATO“.
Rusko má približne 1,32 milióna vojakov, pričom sa očakáva nárast na 1,5 milióna. Ukrajina pritom podľa The Telegrap čelí personálnej kríze a priemerný vek ukrajinského vojaka údajne dosiahol takmer 45 rokov.
Kombinácia ruského priemyselného potenciálu a výroby munície umožňuje Moskve „prežiť Ukrajinu aj Západ v vyčerpávajúcej vojne“.
2. Nedôvera k americkému prezidentovi
Kofflerová tvrdí, že Putin neverí Trumpovi, ktorý za posledný rok menil svoju politiku voči Ukrajine – „raz zastavil, potom obnovil výmenu spravodajských informácií a vojenskú pomoc Ukrajine“. Autorka dodáva, že Moskva považuje dlhodobú politiku USA za konzistentne zameranú na „demokratizáciu Ruska“, čo Kremeľ vníma ako protiruské snahy o odstránenie Putina.
Putin navyše podozrieva, že skutočným cieľom Washingtonu je dopriať Ukrajine čas, aby si vydýchla a Západ mohol zvýšiť výrobu zbraní.
3. Presvedčenie, že NATO má slabé odhodlanie
Moskva podľa analytičky verí, že NATO nemá dostatočnú odhodlanosť ani kapacity viesť vojnu s vysokými stratami. Moskva vraj považuje vojnu dronov za spôsob, ako sa vyhnúť priamemu konfliktu s Alianciou. Asymetria vo výrobe dronov je podľa analytičky „50– až 60-násobná v prospech Ruska“, čo robí priamu účasť NATO ekonomicky nevýhodnou.
Ako príklad uvádza situáciu, keď Rusko vypustí 800 dronov naraz. Podľa výpočtov autorky by „Európa vyčerpala celý svoj arzenál obranných rakiet za niekoľko týždňov“.
Putin chce naťahovať čas a manipulovať Trumpa
Putin verí, že Rusko môže donútiť Ukrajinu a Západ ku kapitulácii, ak mier nebude zodpovedať jeho podmienkam, tvrdí autorka. Podľa nej ruský prezident cielene predstiera ochotu rokovať, aby zmiatol amerického lídra. Kremeľ podľa nej zámerne pochválil americký mierový návrh s 28 bodmi, ktorý „v zásade môže byť základom pre budúce dohody“, zatiaľ čo ukrajinsko-európsku 19-bodovú verziu označil za „absolútne nekonštruktívny“ návrh.
Kofflerová dodáva, že Putinov plán spočíva v tom, že bude naťahovať čas s Trumpom, pokračovať v operáciách na Ukrajine, kým Kyjev nekapituluje alebo kým Ukrajina a Západ neprijmú podmienky Ruska. Zároveň podľa nej ruský vodca zbiera diplomatické body tým, že demonštruje svoju rovnosť s USA a snaží sa rozbiť americko-európske vzťahy bez toho, aby Trumpa priamo kompromitoval.