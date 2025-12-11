Pravda Správy Svet Žraločie plutvy, slonovina či mäso z primátov. Obchodovanie so zvieratami dosiahlo v roku 2025 rekordnú úroveň

Úrady vo svete v roku 2025 zaistili rekordné množstvo živých exotických zvierat určených na nelegálny predaj, uviedla vo štvrtok policajná agentúra Interpol. Informovala aj o rozsiahlom zásahu, pri ktorom úrady v rôznych štátoch po celom svete zaistili takmer 30-tisíc zvierat.

Thailand Wildlife Trafficking Foto: ,
Na fotografii, ktorú zverejnil Interpol, thajský úradník vkladá ožiarené korytnačky do debien na ich cestu do Tanzánie v budove colného odbavenia na letisku Suvarnabhumi v provincii Samut Prakarn, január 2025
Interpol uviedol, že trestná činnosť páchaná na voľne žijúcich zvieratách v súčasnosti dosahuje hodnotu najmenej 20 miliárd dolárov ročne: od obchodovania so žraločími plutvami, slonovinou až po mäso z primátov.

Počas mesačnej operácie od 15. septembra orgány v 134 krajinách zaistili 6 160 vtákov, 2 040 korytnačiek, 1 150 plazov, 208 primátov, 46 šupinavcov, desať veľkých mačkovitých šeliem a 19 415 ďalších voľne žijúcich zvierat, uviedol Interpol vo vyhlásení.

Zadržaných bolo približne 1 100 podozrivých. V Brazílii polícia identifikovala 145 podozrivých v rámci zásahu proti medzinárodnému gangu obchodu s tamarínmi zlatými a zachránila viac ako 200 zvierat.

„Zásielka z Ázie zadržaná v severoamerickom poštovom centre obsahovala viac ako 1 300 častí tiel primátov vrátane kostí, lebiek a iných častí,“ uvádza sa vo vyhlásení agentúry so sídlom v Lyone. Podľa Interpolu v rámci operácie Thunder 2025 zadržali aj takmer 10 500 motýľov, pavúkov a iných radov hmyzu.

Celosvetovo bolo v rámci zásahu zaistených rekordných 5,8 tony mäsa z divej zveri, pričom úrady poukazujú na výrazný nárast prípadov prevozu z Afriky do Európy. Pri zásahu úrady zaistili aj približne 32.000 kubických metrov nelegálne vyrúbaného dreva. Interpol odhadol, že nelegálna ťažba predstavuje 15 až 30 percent celosvetového obchodu s drevom.

