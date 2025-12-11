Pravda Správy Svet Sme ďalším cieľom Ruska, je čas konať, nalieha Rutte a hovorí o najväčšej hrozbe od čias starých rodičov

Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok vyzval aliančných spojencov zintenzívniť úsilie v oblasti obrany a zbrojenia s cieľom zabrániť vojne proti Rusku. Tá by podľa jeho slov mohla „dosiahnuť rozsah, aký zažili naši starí a prastarí rodičia“, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Podľa Rutteho príliš veľa spojencov v NATO necíti naliehavosť ruskej hrozby v Európe a mali by urýchlene navýšiť svoje výdavky na obranu. Generálny tajomník tvrdí, že cieľom je zamedziť vojne v rozsahu, aký naposledy zažili predchádzajúce generácie.

„Sme ďalším cieľom Ruska. Bojím sa, že príliš mnoho ľudí je potichu samoľúbych. Príliš veľa ľudí necíti naliehavosť. A príliš veľa ľudí verí, že čas je na našej strane. Nie je. Čas konať je teraz,“ povedal Rutte v Berlíne.

„Konflikt je za našimi dverami. Rusko prinieslo vojnu späť do Európy. My musíme byť pripravení. Rusko môže byť pripravené použiť vojenskú silu proti NATO v najbližších piatich rokoch,“ dodal generálny tajomník.

