Česká polícia preveruje zbierku na drony pre Ukrajinu. Projekt spájaný s generálom Řehkom má preveriť ekonomické toky

Na prípad upozornil portál idnes.cz. „Môžem potvrdiť informáciu, že sú teraz realizované úkony vojenskej polície, a to vo veci vedenej pod dozorom Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe,“ uviedol Cimbala.
Doplnil, že „účelom preverovania je objasnenie a preverenie skutočností, ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin. Z daných úkonov však nemožno dovozovať ďalší vývoj dotknutej trestnej veci,“ doplnil.
Zdroj z prostredia bezpečnostných zložiek pre agentúru ČTK uviedol, že momentálne prebieha zhromažďovanie dôkazov, po ktorom bude nasledovať ich vyhodnotenie. Portál iDNES.cz oslovil aj herca Ondreja Vetchého, ktorý patrí k najviditeľnejším tváram projektu a je jedným zo spoluzakladateľov spolku, no ten situáciu nekomentoval.
Web Skupiny D nebol už v priebehu štvrtka dostupný. Podľa informácií redakcie sa vojenská polícia zameriava na celý proces dodávok dronov na Ukrajinu – od nákupu, cez technické úpravy až po ich odovzdanie.
„Zaujíma ju zrejme predovšetkým ekonomická stránka veci s ohľadom na to, že na zbierku prispievajú tisíce dobrovoľníkov z celého Česka,“ napísal Ekonomický deník. Podľa týchto informácií sa o situáciu zaujímalo aj Vojenské spravodajstvo.
Ministerka obrany Jana Černochová už vo februári uviedla, že orgány činné v trestnom konaní preverujú podozrenia týkajúce sa vývozu dronov českými vojakmi na Ukrajinu a možného zneužívania diplomatických pasov. Celú vec označila za vážnu.
Řehka v tom čase reagoval tvrdením, že vývoz v rámci projektu Nemesis prebiehal v súlade so zákonom, pričom pripustil len menšie administratívne nedostatky. V dôsledku špekulácií sa následne zástupcovia spolku stretli s premiérom Petrom Fialom. Na rýchle a transparentné objasnenie situácie vyzval vo februári aj prezident Petr Pavel, ktorý zároveň upozornil na riziko poškodenia dobrého mena armády, ministerstva obrany aj Českej republiky.Čítajte viac Generál Řehka: Najväčšou hrozbou pre bezpečnosť Česka je Rusko, pri pive sa s nimi nedohodnete
Okrem Řehku a Vetchého sa na projekte Nemesis podieľajú aj bezpečnostný analytik Milan Mikulecký či podnikateľ a investor Jan Veverka, obaja spoluzakladatelia Skupiny D. Vetchý v minulosti podal trestné oznámenie pre ohováranie spolku, v ktorom uviedol: „Náš spolok prísne dodržiava zákony a ako predseda viem, že ja aj moji spolučlenovia tieto aktivity prevádzkujeme s čistým svedomím a rýdzim srdcom, s plným vedomím, že tým chránime predovšetkým Českú republiku.Čítajte viac Kaliňákova a Černochovej dohoda pod paľbou. Český úrad zastavil nákup munície zo Slovenska, bol vraj nezákonný