Pravda Správy Svet Odkaz priamo Putinovi: Ukrajinci vztýčili vlajku v srdci Pokrovska a ukázali brutalitu mestských bojov

Odkaz priamo Putinovi: Ukrajinci vztýčili vlajku v srdci Pokrovska a ukázali brutalitu mestských bojov

Ukrajinské sily uskutočnili v Pokrovsku operáciu, pri ktorej vztýčili štátnu vlajku priamo v centre mesta. Informoval o tom 7. zbor výsadkovo-útočných vojsk, ktorý bráni mesto. Zároveň zverejnil aj videozáznam z akcie a každodennú realitu krvavých mestských bojov.

11.12.2025 15:45
debata (14)
Ukrajinci vztýčili vlajku v centre Pokrovska. Ukázali tiež brutalitu vojny
Video
UPOZORNENIE: Zábery nie sú vhodné pre slabšie povahy. / Zdroj: 7. ukrajinský výsadkový zbor

Podľa vyhlásenia zboru „útočníci pluku Skala vztýčili ukrajinskú vlajku v centre Pokrovska“. Vo vyhlásení sa zároveň uvádza, že krok má byť odpoveďou na tvrdenia Moskvy o dobytí mesta. „Napriek klamstvám Kremľa o ‘dobytí’ mesta Ukrajina bojuje, bude bojovať a neodovzdá okupantom svoje územie,“ píšu bojovníci.

Tlačová služba zboru publikovala video, na ktorom je vidieť ukrajinskú vlajku vztýčenú na jednej z lokalít v meste, avšak bez upresnenia, kde presne v centre Pokrovska bolo video natočené. Zábery zároveň zachytávajú aj prebiehajúce boje v meste a ich brutalitu.

Štvorkolky aj obrnené vozidlá - zhorelo všetko. Ukrajinci odrazili ruský útok na Pokrovsk
Video
Boje pri Pokrovsku 10. decembra 2025. / Zdroj: 7. ukrajinský výsadkový zbor

Podľa obrancov mesta akcia prebehla v čase, keď Rusko zvyšuje počet svojich jednotiek v oblasti Pokrovska, hoci prezident Vladimir Putin podľa ukrajinskej strany už skôr tvrdil, že mesto je „dobyté“. Ukrajinskí vojaci však zdôrazňujú, že boj o Pokrovsk pokračuje.

Fotografie AP odhaľujú pravdu o štvrtom roku vojny

Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.

Fotogaléria
Dav smútiacich sa zišiel na pohrebe 15-ročného...
Dievčatá oblečené v tradičnom ukrajinskom kroji...
+24Andrii Rubliuk, starší seržant ukrajinskej...

Čítajte viac o ruskej vojne proti Ukrajine.

Facebook X.com 14 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Kremeľ #Ukrajina #vojna na Ukrajine #Putinova vojna #Pokrovsk
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"