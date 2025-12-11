Odkaz priamo Putinovi: Ukrajinci vztýčili vlajku v srdci Pokrovska a ukázali brutalitu mestských bojov

Podľa vyhlásenia zboru „útočníci pluku Skala vztýčili ukrajinskú vlajku v centre Pokrovska“. Vo vyhlásení sa zároveň uvádza, že krok má byť odpoveďou na tvrdenia Moskvy o dobytí mesta. „Napriek klamstvám Kremľa o ‘dobytí’ mesta Ukrajina bojuje, bude bojovať a neodovzdá okupantom svoje územie,“ píšu bojovníci.
Tlačová služba zboru publikovala video, na ktorom je vidieť ukrajinskú vlajku vztýčenú na jednej z lokalít v meste, avšak bez upresnenia, kde presne v centre Pokrovska bolo video natočené. Zábery zároveň zachytávajú aj prebiehajúce boje v meste a ich brutalitu.
Podľa obrancov mesta akcia prebehla v čase, keď Rusko zvyšuje počet svojich jednotiek v oblasti Pokrovska, hoci prezident Vladimir Putin podľa ukrajinskej strany už skôr tvrdil, že mesto je „dobyté“. Ukrajinskí vojaci však zdôrazňujú, že boj o Pokrovsk pokračuje.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.