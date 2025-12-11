McDonald's vianočnou AI reklamou pobúril Holanďanov. Spoločnosť video stiahla

Necelú minútu dlhý klip, ktorý spoločnosť umiestnila na svoj youtubový kanál a neskôr stiahla, je paródiou na obľúbenú pieseň o tom, že Vianoce sú najkrajším obdobím v roku (It's the Most Wonderful Time of the Year).
Reklama totiž zobrazuje Vianoce ako najhorší čas v roku a zobrazuje rôzne nepríjemné situácie, vrátane pádu na korčuliach, spálených cukroviniek či padajúceho stromčeka. Mnoho Holanďanov reklamu označilo za cynickú alebo dala najavo, že je podľa nich za hranou. Informuje o tom spravodajský server NBC News.
Video s názvom „Najhoršie obdobie v roku" (The Most Terrible Time of the Year), bolo na holandský youtubový kanál McDonald's umiestnené v sobotu. V klipe sa striedajú rôzne nešťastné situácie, zatiaľ čo v pozadí hrá pieseň amerického speváka Andyho Williamsa, It's the Most Wonderful Time of the Year, ku ktorej bol zmenený text, aby vykresľoval Vianoce ako najhoršie obdobie v roku.
Darčeky na streche auta padajú pri prejazde pod nízkym mostom, nešťastník si ublíži pri páde na ľadových korčuliach, na ženu s bicyklom spadne sneh zo strechy, mačka skočí na stromček a povalí ho, koledníkom vietor odfúkne noty, žene s darčekmi sa zasekne kabát vo dverách električky, ktorá ju potom ťahá so sebou, a Santa Claus uviazne so svojim záprahom v dopravnej zápche.
Divákovi potom reklama v závere odporúča utiecť pred vianočným „šialenstvom“ a „ukryť sa do januára v McDonald's“. Mnoho užívateľov na sociálnych sieťach ale reklamu skritizovalo za „neautentický obsah“, „desivosť“, „cynizmus“ či zlé technické prevedenie.
Holandská pobočka McDonald's NBC News v stredu oznámila, že reklamu stiahla. „Hoci cieľom bolo zachytiť stresujúce chvíle, ktoré môžu počas sviatkov nastať v Holandsku“, McDonald's „si je vedomý, že pre mnohých našich hostí je toto obdobie najkrajším časom roka,“ uviedla spoločnosť.
Klip pre McDonald's vytvorila americká spoločnosť The Sweetshop Films v spolupráci s holandskou reklamnou agentúrou TBWA/Neboko. Ani jedna zo spoločností na žiadosť NBC News o komentár nezareagovala, ale riaditeľka The Sweetshop Films Melanie Bridgeová použitie AI hájila v príspevku na LinkedIn, informovala v stredu agentúra AFP.
„Nikdy to nebolo o nahradení remesla, ale o rozšírení nástrojov. Nápad, vkus, vedenie… to všetko bude vždy ľudské,“ uviedla Bridgeová v príspevku, ktorý bol neskôr zmazaný. „A tu je to, čo ľudia nevidia, čas, ktorý bol tejto úlohe venovaný mnohonásobne prekročil dobu bežného natáčania. Desať ľudí, päť týždňov, plný úväzok,“ dodala.
Niektorí používatelia sociálnych sietí dali najavo, že s produkčným tímom súcitia. „Toto je úplne zdrvujúce pre AI umelcov, ktorí do toho vložili svoj čas a úsilie,“ napísal jeden užívateľ X vystupujúci pod menom Chris. „Áno, bolo to vytvorené pomocou AI, ale za tým stále stáli skutoční ľudia, ktorí robili kreatívne rozhodnutia, upravovali prompt a dotvárali finálne dielo,“ dodal.
Iní však rýchlo oponovali komentármi, ktoré zdôrazňovali širšie obavy z vplyvu AI na trh práce v kreatívnych odboroch.
Obsah generovaný umelou inteligenciou sa v reklame stáva stále populárnejším a technológie využívajú aj veľké korporácie ako Coca-Cola. Po ostrej kritike sa táto spoločnosť tento rok vyhla zobrazovaniu AI-generovaných ľudí zblízka. Namiesto toho hrajú hlavnú úlohu počítačovo vytvorenie ľadové medvede, králiky a veveričky, poznamenala NBC News.