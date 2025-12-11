Krádež v britskom múzeu. Zo zbierky inštitúcie v Bristole ukradli artefakty nevyčísliteľnej hodnoty

„Tieto artefakty boli súčasťou zbierky, ktorá dokumentuje väzby medzi Britániou a krajinami, ktoré boli kedysi súčasťou Britského impéria, a to od konca 18. storočia do konca 20. storočia,“ povedal pre BBC člen bristolskej mestskej rady Philip Walker s tým, že zbierka má veľký kultúrny význam aj pre obyvateľov krajín bývalého Britského impéria.
Podľa webovej stránky múzea „jedinečná zbierka dokumentuje väzby medzi Britániou a krajinami Britského impéria od konca 19. storočia až po súčasnosť“, pričom obsahuje rôzne predmety, z ktorých mnohé pochádzajú z tichomorských ostrovov, ako aj tradičné odevy viacerých afrických národov.
Na webovej stránke sa nachádzajú aj fotografie, filmy, osobné dokumenty, ako aj zvukové nahrávky, ktoré poskytujú pohľad na rozmanité životné osudy a krajiny počas náročného a kontroverzného obdobia britskej histórie.
Polícia v súvislosti z rozsiahlou krádežou vyzvala verejnosť, aby poskytla informácie o štyroch mužoch zachytených na záberoch bezpečnostných kamier 25. septembra pred budovou archívu nachádzajúcou sa v juhozápadnej časti Bristolu, odkiaľ boli predmety ukradnuté. Podla polície ku krádeži došlo 25. septembra medzi 1.00 hod. a 2.00 hod. v oblasti Cumberland Road.Čítajte viac Drzá lúpež za bieleho dňa. Louvre ostáva po krádeži šperkov zatvorený, zlodejov nechytili. Čin otriasol Francúzskom