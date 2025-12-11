Tajné dodatky Trumpovho plánu: USA chcú investovať v Rusku, Ukrajina má ustúpiť, píše WSJ

Podľa WSJ USA počítajú aj s obnovením dodávok ruskej energie do Európy. Americké finančné spoločnosti a ďalšie podniky by zároveň využili 200 miliárd dolárov zmrazených ruských štátnych aktív na financovanie projektov na Ukrajine, informuje WSJ.
Peskov na otázku novinárov ohľadom článku oznámil, že Kremeľ má záujem o zahraničné investície. „Ale neviedeme verejné diskusie o žiadnych konkrétnych plánoch ani projektoch,“ dodal a k ďalšej otázke ohľadom využitia ruských aktív v hodnote 200 miliárd dolárov sa odmietol vyjadriť, píše Reuters. Po ruskej ozbrojenej invázii na Ukrajinu v roku 2022 odišlo z Ruska množstvo investorov. Západné krajiny sa prostredníctvom sankcií snažia ďalej ekonomicky oslabiť Moskvu, no účinnosť sankcií je stále predmetom diskusií.
WSJ uviedol, že jeden z európskych úradníkov označil návrhy Trumpových plánov za ekonomickú verziu Jaltskej konferencie z roku 1945. Na Jalte si víťazi druhej svetovej vojny – Sovietsky zväz, Spojené štáty a Veľká Británia – rozdelili sféry vplyvu v Európe.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu rokoval o povojnovej rekonštrukcii a rozvoji Ukrajiny s predstaviteľmi USA. Hovoril s americkým ministrom financií Scottom Bessentom, zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom a šéfom americkej investičnej spoločnosti BlackRock Larrym Finkom. „Prebrali sme kľúčové veci pre rekonštrukciu, rôzne mechanizmy a vízie. Existuje mnoho trendov, ktoré sa pri správnom prístupe môžu na Ukrajine uplatniť,“ napísal následne Zelenskyj.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.
Vojnu, ktorú vo februári 2022 rozpútal ruský prezident Vladimir Putin, sa od svojho nástupu do úradu začiatkom roka snaží americký prezident Donald Trump zastaviť. Spojené štáty však zvyšujú predovšetkým tlak na Kyjev, aby súhlasil s predloženou mierovou dohodou, ktorá v mnohých bodoch – najmä v počiatočnej fáze návrhov – vychádzala v ústrety Rusku, poznamenala agentúra Reuters. Kontroverzná je najmä možnosť, že by napadnutá Ukrajina odovzdala Moskve územia, ktoré ruská armáda dosiaľ ani nedokázala vojensky okupovať.