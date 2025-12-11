Štáty EÚ našli cestu, ako siahnuť na ruské aktíva, obídu právo veta a Orbána. Začnú s neobmedzeným zmrazením ruských peňazí

Nemecko a ďalšie štáty EÚ sa dohodli, že prostredníctvom väčšinového hlasovania vytvoria právny základ pre využitie ruských štátnych aktív na podporu Ukrajiny. V prvej fáze štáty rozhodnú o časovo neobmedzenom zákaze prevodu prostriedkov zmrazených v EÚ do Ruska, uviedlo vo štvrtok dánske predsedníctvo EÚ. Väčšinovým hlasovaním by sa obišlo možné veto zo strany Maďarska. Informuje o tom agentúra DPA.
V súčasnosti sú prostriedky ruskej centrálnej banky v EÚ zmrazené na základe sankcií, ktorých predĺženie si vyžaduje každých šesť mesiacov jednomyseľný súhlas členských štátov. Princíp jednomyseľnosti sa považuje za prekážku plánu využiť zmrazené prostriedky na dlhodobé úvery Ukrajine a umožniť ich splatenie Rusku až vtedy, keď Moskva po ukončení vojny proti Ukrajine zaplatí reparácie.
S cieľom zmraziť ruské aktíva na dobu neurčitú sa členské štáty EÚ odvolávajú na článok 122 Zmluvy o fungovaní EÚ. Ten stanovuje, že v prípade závažných hospodárskych ťažkostí možno prijať primerané opatrenia kvalifikovanou väčšinou, vysvetlila agentúra DPA.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) nepodporí na najbližšej Európskej rade žiadne riešenie na podporu ďalších vojenských výdavkov pre Ukrajinu. Vo štvrtok to povedal počas Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR s tým, že slovenská vláda je solidárny hráč v humanitárnej pomoci Ukrajine v mnohých oblastiach a rovnako je podporovateľom aj jej vstupu do Európskej únie (EÚ).
„Nemôžem podporiť a ani pod žiadnym tlakom nepodporím žiadne riešenie na podporu vojenských výdavkov Ukrajiny, na ktorom by mala participovať Slovenská republika. Súčasne rešpektujem suverénne právo každého členského štátu Európskej únie prijať na dobrovoľnej báze iné riešenie,“ uviedol Fico. Rovnaké stanovisko poslal aj v liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi.