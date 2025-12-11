Vo vojnových podmienkach nemožno často protichodné tvrdenia znepriatelených strán bezprostredne overiť z nezávislých zdrojov. O tom, že ukrajinská frontová línia v Siversku sa rúca, však informoval vojnový korešpondent nemeckého denníka Bild Julian Röpcke už 8. decembra, rovnako o ňom hovorila aj ukrajinská poslankyňa Mariana Bezuhla, ktorá obvinila armádu z klamstva: „Mesto Siversk je už v skutočnosti obsadené Rusmi“.
„Siversk je oslobodený,“ povedal Gerasimov prezidentovi Vladimirovi Putinovi. „Útočné jednotky južného zoskupenia vojsk postupujú v bojoch v meste Kosťantinivka, 45 percent budov tohto mesta je v našich rukách,“ dodal generál podľa agentúry Interfax.
„Pri Siversku je napätá situácia, ale vyhlásenie, že nepriateľ ovládol mesto, nezodpovedajú skutočnosti,“ uviedlo v stredu na sociálnej sieti veliteľstvo Východ ukrajinských síl.
„Mesto Siversk zostáva pod kontrolou ukrajinských ozbrojených síl,“ napísalo na sociálnej sieti veliteľstvo aj dnes. „Nepriateľ sa snaží infiltrovať do mesta v malých skupinách a využíva nepriaznivé poveternostné podmienky, ale väčšina týchto jednotiek je ničená už na prístupových cestách,“ dodalo.
Gerasimov na začiatku decembra ohlásil Putinovi tiež dobytie mesta Pokrovsk. Ukrajinská armáda však tvrdí, že ukrajinskí vojaci naďalej ovládajú 13 kilometrov štvorcových na severe mesta.
Siversk predstavuje jednu z posledných ukrajinských bášt na východe, ktoré bránia Rusom v postupe k posledným dvom veľkým mestám v Donbase, doteraz zostávajúcim pod ukrajinskou správou: Kramatorsku a Slovjansku. Siversk je od nich vzdialený asi 30 kilometrov na východ. Pred vojnou tu žilo asi 11 000 ľudí. Teraz je mesto z veľkej časti zničené, poznamenala agentúra AFP.
Ruské sily sa od septembra približovali k Siversku z troch strán, kým medzi novembrom a decembrom podľa analytikov prelomili miestnu ukrajinskú obranu. Projekt DeepState, blízky ukrajinskej armáde, v pondelok informoval, že mesto „postupne prechádza do rúk nepriateľa“. Vo štvrtok zaradil polovicu Siversku pod ruskú kontrolu a druhú polovicu do „šedej zóny“, ktorú plne neovláda žiadna strana, dodala AFP.
Putin na štvrtkovej porade v Kremli ocenil „dobrú dynamiku“ postupu ruskej armády „na všetkých smeroch“, vedúcu k „postupnému oslobodzovaniu“ Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ktoré na jeseň 2022 vyhlásil za súčasť Ruskej federácie.