Jedna nestačila. USA chcú zhabať ďalšie lode s venezuelskou ropou

Spojené štáty sa chystajú zabaviť ďalšie lode prevážajúce venezuelskú ropu, uviedla vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje. Prvá takto zhabaná loď by zatiaľ mala podľa Bieleho domu smerovať do niektorého z amerických prístavov.

11.12.2025 20:52
Venezuela, tanker Foto:
Tento obrázok z videa zverejneného na účte generálnej prokurátorky Pam Bondiovej na X a čiastočne upraveného zdrojom zobrazuje ropný tanker, ktorý americké sily zadržali pri pobreží Venezuely v stredu 10. decembra 2025.
O tom, že sa americká armáda v Karibiku zmocnila tankera prevážajúceho venezuelskú ropu, informoval americký prezident Donald Trump v stredu. Podľa ministerky spravodlivosti USA Pam Bondiovej sa na tanker vzťahovali americké sankcie.

Vo štvrtok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová novinárom povedala, že príkaz na zhabanie plavidla schválilo práve ministerstvo spravodlivosti. Loď by teraz podľa nej mala plávať do niektorého z amerických prístavov, kde americká vláda ropu na základe „formálneho právneho procesu“ zabaví.

Reuters zatiaľ bez ďalších podrobností napísal, že sa Washington chystá zabavovať aj ďalšie plavidlá s venezuelskou ropou. Prvá akcia podľa zdrojov agentúry viedla k tomu, že boli pozastavené najmenej tri dodávky s celkovým objemom šesť miliónov barelov ropy.

Spojené štáty najnovším krokom ďalej zvýšili tlak na režim venezuelského autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura, otvorene požadujú, aby skončil vo funkcii. Od septembra okrem iného v Karibiku útočia na venezuelské plavidlá, o ktorých tvrdia, že prevážajú drogy.

Maduro postup Washingtonu tvrdo kritizuje a tvrdí, že Spojené štáty sa pripravujú na agresiu proti Venezuele a násilnú zmenu režimu. Latinskoamerická krajina tiež odmieta kritiku, že dostatočne nebojuje proti pašovaniu drog.

Predaj ropy predstavuje pre Venezuelu najvýznamnejší zahraničný príjem. Caracas predáva do zahraničia až milión barelov ropy denne. Hlavným odberateľom je Čína, ktorá kvôli sankciám, ktoré znemožňujú venezuelským firmám vstup na širšie medzinárodné trhy, obstaráva ropu s výraznou zľavou.

