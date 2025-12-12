ONLINE: Trump chce oddeliť Ukrajincov a Rusov demilitarizovanou 'slobodnou ekonomickou zónou'

5:55 Spojené štáty podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského trvajú na vytvorení demilitarizovanej „slobodnej ekonomickej zóny“ medzi ruskými a ukrajinskými vojskami na východe Ukrajiny. Američanmi navrhovaný kompromis má spočívať v tom, že sa ukrajinské sily stiahnu z tej časti Doneckej oblasti v Donbase na východe Ukrajiny, ktorú doteraz kontrolujú, ale ruské vojská na toto územie nevstúpia. Američania však nevedia, kto bude riadiť toto územie, ktoré nazývajú slobodnou ekonomickou zónou či demilitarizovanou zónou, povedal Zelenskyj podľa serveru BBC News.
Podľa tohto plánu by Rusko nemuselo stiahnuť svojich vojakov z okupovaných častí Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti, ale malo by opustiť miesta, ktoré ovláda v Charkovskej, Dnepropetrovskej a Sumskej oblasti.
Rusko predtým deklarovalo, že mieni ovládnuť celý Donbas, vrátane územia, ktoré doteraz nedokázalo okupovať ani za takmer štyri roky bojov, dodala BBC.
Zelenskyj označil za hlavné sporné body v rokovaniach s Američanmi budúce postavenie Donbasu a tiež Záporožské jadrové elektrárne, ktorú teraz okupujú ruské vojská. „Sú to dve otázky, o ktorých ďalej rokujeme,“ dodal.
Územná otázka je zatiaľ nevyriešená a zatiaľ možno ťažko odhadnúť, ako nakoniec bude zakotvená v dokumentoch, pripustil prezident podľa serveru Ukrajinska pravda.
O územných otázkach by mal rozhodnúť ukrajinský ľud, buď vo voľbách, alebo v referende, uviedol vo štvrtok Zelenskyj pred novinármi o možných územných ústupkoch. Tie žiada Rusko a podmieňuje tým ukončenie bezmála štvorročnej vojny proti Ukrajine. Podľa Zelenského by kompromis mal byť spravodlivý a schválený hlasovaním Ukrajincov. Takéto hlasovanie však podľa neho vyžaduje pokoj zbraní.
„Ukrajinský ľud musí vyjadriť svoj postoj, či už prostredníctvom volieb, alebo referenda,“ citovala Zelenského agentúra AFP. Prezident tiež potvrdil, že Kyjev zaslal Spojeným štátom svoju verziu mierového plánu, ktorý pôvodne predložili Američania.
Zelenskyj podľa agentúry Reuters upozornil, že usporiadanie volieb na Ukrajine vyžaduje, aby mlčali zbrane. „Musí byť prímerie – minimálne počas volebného procesu a hlasovania. O tom treba diskutovať. Úprimne povedané, tu na Ukrajine sa domnievame, že by o tom Amerika mala hovoriť s ruskou stranou,“ povedal ukrajinský prezident pri rokovaní s lídrami tzv. koalície ochotných, teda krajín pomáhajúcich Ukrajine. Voľby počas vojny sú na Ukrajine zákonom zakázané, ale Zelenskyj, ktorého funkčné obdobie sa skončilo vlani, čelí tlaku od amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby voľby usporiadal.
Zelenskyj podľa agentúry Reuters tiež uviedol, že ukrajinskí a americkí predstavitelia rokovali o bezpečnostných zárukách. Zdôraznil, že Ukrajina musí vedieť, ako partneri zareagujú v prípade, že sa Rusko dopustí novej agresie.
Mierový plán počíta s tým, že by ukrajinská armáda mala okolo 800 000 vojakov, teda zachovala by terajší početný stav, uviedol šéf štátu podľa agentúry Unian. Pripomenul, že v roku 2022, keď ruské vojská vtrhli do krajiny, zaznievali návrhy obmedziť ukrajinské ozbrojené sily na 40 000 až 50 000 vojakov.
5:50 Spojené štáty stále zvažujú, či vyšlú svojho zástupcu na víkendové rokovanie o Ukrajine, ktoré sa očakáva v Paríži. Podľa agentúry Reuters to povedal v noci na piatok SEČ americký prezident Donald Trump. Podľa neho bude záležať na tom, či bude šanca na úspech rokovania. Rokovania sa zrejme budú týkať návrhu Spojených štátov na ukončenie vojny na Ukrajine.
„Sobotňajšieho rokovania v Európe sa zúčastníme, ak sa budeme domnievať, že je dobrá šanca na úspech,“ uviedol Trump. Už vo štvrtok Biely dom uviedol, že americký prezident je veľmi otrávený postupom oboch strán a že sa Spojené štáty odmietajú zúčastňovať bezvýsledných rokovaní.
Spojené štáty, Ukrajina a európske krajiny, ktoré podporujú Kyjev, vedú v posledných týždňoch rokovania na rôznych úrovniach, ktoré podnietili americký návrh na zastavenie ruskej vojny na Ukrajine. Podľa informácií tlače pôvodný americký návrh bol zmenený.