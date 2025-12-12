Obvinený z vraždy aktivistu Kirka sa prvýkrát osobne dostavil pred súd

Tyler Robinson bol obvinený z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami, trestného použitia strelných zbraní, bránenia spravodlivosti, ovplyvňovania svedkov a spáchania násilného trestného činu v prítomnosti dieťaťa. K obvineniam sa zatiaľ nepriznal.
Polícii sa Robinson vzdal 11. septembra, deň po streľbe na Kirka. Doteraz sa sa zúčastňoval na pojednávaniach len cez video alebo audioprenos z väzenia.
Vo štvrtok sa pojednávanie sústredilo na otázky transparentnosti procesu a prístupu verejnosti a novinárov na pojednávania.
Tieto otázky vyplývajú z neverejného pojednávania z 24. októbra, kde sa diskutovalo o bezpečnosti súdnej siene, mediálnom pokrytí súdneho procesu a možnosti, že by Robinson na pojednávania chodil v civilnom oblečení.
Vdova po zavraždenom, Erika Kirková, žiada, aby boli pojednávania verejné – čiastočne aj pre to, aby nevznikali fámy okolo Kirkovej smrti. „Zaslúžime si, aby tam boli kamery,“ povedala minulý mesiac pre Fox News. „Prečo nebyť transparentní?“ pýtala sa.
Kirk, 31-ročný spoluzakladateľ organizácie Turning Point USA, bol známy svojimi odvážnymi konzervatívnymi názormi na sporné politické témy a ochotou debatovať s liberálnymi oponentmi, pričom tieto debaty spracúval ako príspevky pre milióny svojich online sledovateľov.
Kirk zomrel 10. septembra – po tom, ako bol postrelený počas prejavu na podujatí univerzity Utah Valley v Oreme v rámci svojho turné „The American Comeback“ po vysokoškolských kampusoch.
Podozrivého zo streľby sa nepodarilo chytiť na mieste, no ihneď sa spustila rozsiahla pátracia akcia. Trvala však iba krátko, skončila sa vďaka tipu od rodinného priateľa podozrivého.Čítajte viac Trump udelil medailu slobody zastrelenému aktivistovi Kirkovi. Označil ho za "skutočného hrdinu"
Podľa Fox News žil Robinson s transgenderovým partnerom, ktorý momentálne spolupracuje s FBI. Ide o muža, ktorý prechádza zmenou pohlavia. Spoločne žili v meste Saint George v Utahu a mali spolu „romantický vzťah."
Prokuratúra avizovala, že pre Robinsona plánujú žiadať trest smrti.
Televízia CNN doplnila, že začiatkom tohto týždňa v USA vyšla Kirkova najnovšia kniha „Stop, in the Name of God: Why Honoring the Sabbath Will Transform Your Life.“Čítajte viac Vyšetrovanie zatiaľ nenašlo spojenie medzi Kirkovým vrahom a ľavicovými skupinami