Severovýchod Japonska zasiahlo silné zemetrasenie

Na začiatku tohto týždňa oblasť zasiahlo ešte silnejšie zemetrasenie. Sila otrasu bola 7,5 stupňa. Úrady zaznamenali niekoľko desiatok zranených. Seizmológovia pritom varovali, že môžu nastať ďalšie podobne silné či dokonca ešte silnejšie otrasy.
Úrady podľa agentúry Kjódó zaznamenali v prefektúrach Hokkaidó a Aomori vlny cunami vo výške 20 centimetrov. Zatiaľ nie sú hlásené obete ani výraznejšie škody. Podľa úradu pre jadrovú bezpečnosť ani jadrové zariadenia v oblasti nenahlásili problémy s prevádzkou.
Japonsko so 125 miliónmi obyvateľov ročne zažije asi 1 500 otrasov, čo predstavuje 18 percent všetkých zemetrasení na svete, uviedla agentúra AFP. Krajina totiž leží v oblasti, ktorá je súčasťou takzvaného ohnivého kruhu, čo je pás okolo zlomových línií v Tichom oceáne s častým výskytom zemetrasení a sopečných erupcií.