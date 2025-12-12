Pravda Správy Svet Tvár zamračeného Trumpa sa možno objaví na vstupenkách. Aktivisti to chcú žalobou zvrátiť

Americká environmentálna skupina Centrum pre biologickú diverzitu sa žalobou snaží zabrániť, aby americké ministerstvo vnútra umiestnilo podobizeň prezidenta Donalda Trumpa na celoročné vstupenky do národných parkov v USA.

12.12.2025 10:14
Donald Trump Foto: ,
Americký prezident Donald Trump
Ochranári sa odvolávajú na federálny zákon, podľa ktorého ročná vstupenka „America the Beautiful Pass“ za 80 dolárov musí obsahovať víťazný obrázok z každoročnej fotografickej súťaže zobrazujúcej scenériu alebo divokú zver v národnom parku alebo lese.

Trump ničí zemepis. Z Azerbajdžanu je Aberbajdžan a z Arménska Albánsko
Tento rok súťaž vyhral záber národného parku Glacier v Montane, ale ministerstvo sa rozhodlo, že ho nepoužije. Namiesto neho majú byť na vstupenke podobizne prvého prezidenta USA Georgea Washingtona a zamračeného Donalda Trumpa.

Toto rozhodnutie ministerstvo urobilo bez súhlasu Kongresu, čím bol podľa žaloby porušený Zákon o zvyšovaní rekreačných príjmov z federálnych pozemkov z roku 2004. Výkonný riaditeľ Centra pre biologickú diverzitu Kieran Suckling nový vzhľad vstupeniek prirovnal k „spôsobu, akým (Trump) umiestňuje názov svojej (súkromnej) spoločnosti na budovy, reštaurácie a golfové ihriská“.

„Národné parky nie sú príležitosťou na budovanie osobnej značky,“ povedal. „Sú pýchou a radosťou amerického ľudu,“ dodal. Ministerstvo vnútra na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.

Okrem nového vzhľadu ročnej vstupenky ministerstvo zmenilo jej cenu pre návštevníkov zo zahraničia na 250 dolárov. O zdražení rozhodol Trump v novembri v rámci snahy znížiť vládne výdavky na národné parky o tretinu.

Zmenil sa aj zoznam dní, keď sa neplatí vstupné do amerických národných parkov. Vyradili z neho výročie narodenín Martina Luthera Kinga Jr. a sviatok „Juneteenth“, ktorý pripomína oslobodenie otrokov po občianskej vojne, a pribudol deň Trumpových narodenín 14. júna.

