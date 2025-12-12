Pravda Správy Svet Orbán: Obídenie maďarského veta znamená koniec systému právneho štátu v EÚ

V piatok sa začne písomné hlasovanie, ktoré „spôsobí Únii nenapraviteľné škody“, uviedol na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Európska únia vo štvrtok schválila právny mechanizmus, ktorý by natrvalo zmrazil ruský štátny majetok v Európe v hodnote 210 miliárd eur, čím by sa obišlo maďarské veto. Podľa premiéra toto rozhodnutie ukončí systém právneho štátu v Európskej únii.

12.12.2025 10:31
Podľa servera index.hu nový právny mechanizmus v skutočnosti ruší súčasné pravidlá, ktoré vyžadujú, aby členské štáty EÚ jednomyseľne schvaľovali sankcie každých šesť mesiacov. V dokumente sa uvádza, že mechanizmus bol čiastočne vytvorený preto, aby sa zabránilo Orbánovi, ako aj ďalším lídrom vnímaným ako prokremeľskí, vetovať predĺženie sankcií.

„V Bruseli dnes prekračujú rubikon. Dnes napoludnie sa začne písomné hlasovanie, ktoré spôsobí Únii nenapraviteľné škody,“ uviedol maďarský premiér.

„Predmetom hlasovania sú zmrazené ruské aktíva, o ktorých členské štáty EÚ hlasovali každých šesť mesiacov a rozhodovali o tom jednomyseľne. Dnešným postupom Bruselčania jedným ťahom, zjavne nezákonne, rušia požiadavku jednomyseľnosti,“ spresnil Orbán.

„Toto rozhodnutie v EÚ zruší zásadu právneho štátu a európski lídri sa postavia nad pravidlá. Namiesto toho, aby Európska komisia zabezpečila dodržiavanie zmlúv EÚ, systematicky porušuje európske právo. Robí to preto, aby pokračovala vo vojne na Ukrajine, ktorú očividne nemožno vyhrať,“ podčiarkol Orbán a dodal, že sa tak deje necelý týždeň pred zasadnutím Európskej rady, najdôležitejšieho rozhodovacieho orgánu Únie.

„Týmto sa zásada právneho štátu v EÚ nahradí vládou byrokratov, a to znamená, že nastupuje diktatúra Bruselu,“ píše maďarský premiér, podľa ktorého Maďarsko proti rozhodnutiu protestuje a urobí všetko pre obnovenie právneho status quo.

