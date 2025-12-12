Pyrotechnici sa pomýlili. Likvidácia bomby z druhej svetovej sa skončila zničením 28 bytov, škody sú značné

Odborníci museli vo štvrtok bombu odpáliť na mieste, pretože jej zneškodnenie nebolo kvôli poškodenej rozbuške možné. Z prepravných kontajnerov naplnených vodou preto postavili ochrannú bariéru a svoje domovy muselo opustiť 4 500 ľudí.
Kontajnerový val, ktorý mal silu výbuchu pohltiť, sa však ukázal ako nedostatočný. Explózia bola natoľko silná, že ho prerazila, poškodila strechy okolitých domov a vybila okná. Najmenej jeden z bytov je podľa dočasného vyhodnotenia neobývateľný, poškodených však bolo celkom 28 bytov, v ktorých žije 58 ľudí.
Škody na majetku sú podľa prvých správ značné, situáciu ale stále ešte vyhodnocujú pracovníci technických zborov spolkovej agentúry pre civilnú ochranu a mimoriadne udalosti.
„Je vysoko pravdepodobné, že niektoré rodiny nebudú môcť doma stráviť Vianoce,“ povedal starosta mesta Claus Kaminsky.
Zneškodňovanie leteckých bômb je v nemeckých mestách aj 80 rokov po druhej svetovej vojne relatívne bežnou záležitosťou. Väčšinou sa ich ale podarí bez väčších následkov odstrániť niekoľko hodín či do druhého dňa. Zásahy pyrotechnikov takmer vždy sprevádzajú evakuácia obyvateľov.