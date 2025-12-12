Pravda Správy Svet „Atmosférická rieka“ udrela na štát Washington. Guvernér varuje pred historickou situáciou

Rozsiahle povodne zapríčinené silnými dažďami prinútili úrady v americkom štáte Washington evakuovať desiatky tisíc obyvateľov.

12.12.2025 12:06
Guvernér štátu Washington Bob Ferguson vo štvrtok vyzval ľudí v postihnutých oblastiach odísť na bezpečné miesta a dodržiavať inštrukcie miestnych úradov. Výzvu k evakuácii dostalo približne 100-tisíc obyvateľov.

„Chápem, že mnohí v našom štáte v minulosti zažili značné povodne. Ide však o historickú situáciu, v ktorej očakávame o 61 centimetrov vyššiu úroveň ako bol doterajší rekord,“ napísal guvernér na sociálnej sieti X.

Ferguson uviedol, že uzavretých už bolo viac ako tridsať diaľnic v štáte Washington. Vyhlásil tiež celoštátnu núdzovú situáciu s cieľom zmobilizovať financie a personál na záchranné práce.

Na pomoc bola nasadená aj Národná garda, ktorá do bezpečia evakuuje ľudí helikoptérami či na lodiach. Desiatky riek sa vyliali z korýt a zaplavujú mestá a poľnohospodársku pôdu.

Príčinou lejakov na severozápade Spojených štátov je meteorologický jav „atmosférická rieka“, pri ktorom sa v silnom výškovom prúdení teplý a vlhký vzduch stretáva so studenou vzduchovou hmotou.

