Postavenie Donbasu – priemyselného regiónu na východe Ukrajiny, ktorý tvorí Donecká a Luhanská oblasť – je podľa agentúry Reuters zrejme jedným z hlavných sporných bodov pri rokovaniach o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine. Rusko podľa Ušakova pristúpi na prímerie až vtedy, keď Ukrajina stiahne svoje vojská z Donbasu.
Rusko si nárokuje celú ukrajinskú Doneckú a Luhanskú oblasť, vrátane území, ktoré ani za takmer štyri roky bojov nedokázalo okupovať.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že o územných otázkach by mal rozhodnúť ukrajinský ľud v referende alebo vo voľbách.
Spomínané dva regióny, ako aj Chersonskú a Záporožskú oblasť Moskva v septembri 2022 v rozpore s medzinárodným právom vyhlásila za súčasť územia Ruskej federácie. „Celý Donbas je ruský,“ povedal Ušakov. „Ak sa to nestane prostredníctvom rokovaní, potom tieto územia skôr či neskôr prejdú pod plnú kontrolu Ruskej federácie vojenskou cestou,“ dodal.
Pre denník Kommersant Ušakov uviedol, že prímerie s Kyjevom by bolo možné po odchode ukrajinskej armády z Donbasu. Potom by tam podľa neho nemusela byť armáda, ale príslušníci Rosgvardije – jednotiek podriadených priamo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi – a členovia ruskej polície.Čítajte viac Mierový plán? Ukrajina a Európa musia presvedčiť Trumpa, že nechce, aby ho mal Putin vo vrecku