Pravda Správy Svet Moskva zmietla zo stola ukrajinské referendum. Celý Donbas je ruský, aj ten neokupovaný, vyhlásila

Moskva zmietla zo stola ukrajinské referendum. Celý Donbas je ruský, aj ten neokupovaný, vyhlásila

Celý Donbas je ruský, vyhlásil zahraničnopolitický poradca Kremľa Jurij Ušakov v súvislosti s možnosťou usporiadať na Ukrajine referendum o prípadných územných ústupkoch.

12.12.2025 12:15
debata (42)
Ukrajinské jednotky držia pozície v meste na frontovej línii a odrážajú útoky dronov
Video
Ukrajinskí vojaci hliadkujú v Kosťantynivke v Doneckej oblasti. / Zdroj: Reuters

Postavenie Donbasu – priemyselného regiónu na východe Ukrajiny, ktorý tvorí Donecká a Luhanská oblasť – je podľa agentúry Reuters zrejme jedným z hlavných sporných bodov pri rokovaniach o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine. Rusko podľa Ušakova pristúpi na prímerie až vtedy, keď Ukrajina stiahne svoje vojská z Donbasu.

Rusko si nárokuje celú ukrajinskú Doneckú a Luhanskú oblasť, vrátane území, ktoré ani za takmer štyri roky bojov nedokázalo okupovať.

Ukrajinka odkazuje Rusom: Donbas bude vždy náš
Video
Ukrajinka Maria Avdejevová je odborníčka na bezpečnosť a na boj z dezinformáciami z Európskej expertnej asociácii v Charkove. Počas ruskej vojny už poskytla viacero rozhovorov pre Pravdu. Na sociálnych sieťach sa usiluje informovať svet o invázii. Tentoraz z Donbasu odkázala Rusku, že región navždy zostane ukrajinský, napriek tomu, že okupanti ostreľujú mestá a podarilo sa im dobyť Lysyčansk. "Bojová morálka ukrajinských jednotiek je veľmi vysoká, bránia našu krajinu,“ povedala dávnejšie Maria Avdejevová vo videu. / Zdroj: TV Pravda

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že o územných otázkach by mal rozhodnúť ukrajinský ľud v referende alebo vo voľbách.

Spomínané dva regióny, ako aj Chersonskú a Záporožskú oblasť Moskva v septembri 2022 v rozpore s medzinárodným právom vyhlásila za súčasť územia Ruskej federácie. „Celý Donbas je ruský,“ povedal Ušakov. „Ak sa to nestane prostredníctvom rokovaní, potom tieto územia skôr či neskôr prejdú pod plnú kontrolu Ruskej federácie vojenskou cestou,“ dodal.

Pre denník Kommersant Ušakov uviedol, že prímerie s Kyjevom by bolo možné po odchode ukrajinskej armády z Donbasu. Potom by tam podľa neho nemusela byť armáda, ale príslušníci Rosgvardije – jednotiek podriadených priamo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi – a členovia ruskej polície.

Trump Čítajte viac Mierový plán? Ukrajina a Európa musia presvedčiť Trumpa, že nechce, aby ho mal Putin vo vrecku
Facebook X.com 42 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vladimir Putin #Donbas #vojna na Ukrajine #Volodymyr Zelenskyj #Donecká a Luhanská oblasť #Putinova vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"